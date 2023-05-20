台股上演反彈秀！萬六大關守穩成指標　專家建議：將持股汰弱留強

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三大法人方面，睽違八週後，再度見到內外資法人連袂回補台股，外資本週大舉買超778.9億元，為今年第三大單週買超金額，自營商累計買超496.42億元更改寫歷史最高金額，同期投信則買超16.13億元，三大法人合計買超台股突破千億元，達1291.44億元。
孫傳恕表示，本週台股多頭攻勢在內外部利多火力全開之下，價量齊揚，帶動指數改寫今年以來高點，對外在於美國債務上限問題有解的可能性大增，激勵美股四大指數強彈，其中那斯達克指數持續改寫去年8月中旬以來新高，帶動台股同步勁揚，一舉突破萬六大關，對內則是三大法人持續買超，特別是自營商17日大買233億元，改寫史上單日最高金額，加上外資百億買盤回補，讓台股多頭強勢回歸，下週可觀察指數是否能守穩在萬六大關之上。
孫傳恕指出，目前台股進入財報空窗期，且市場認為美國已暫停升息，下半年降息機率提升，加上債務上限問題緩解，看好三大類股同步位於短中長天期均線之上，多頭力道勝出，有利於這波資金持續做多，搭配月底的國際台北電腦展即將登場，主題包括熱門的高效運算、智慧應用、次世代通訊、綠能永續等主題，會中重量級科技龍頭高層的演講，也有助於增添電子族群題材面。
另外，股東會與除權息旺季也值得關注，孫傳恕分析，5、6月向來是股東會旺季，除了公司經營階層將發表營運展望，也將定案通過股利政策，市場預期今年除權息金額將創高檔水位，有利於帶來一波除權息行情。
孫傳恕認為，趁著這波台股強彈，不妨做持股汰弱留強，伺服器預料仍將是中長線值得布局的產業，看好伺服器市場在資料流量持續增加之下，帶動整體資料中心需求，並受惠導入生成式AI的資本支出增加，有利於今年的伺服器市場年增幅。另外，在Chat GPT潮流帶動下，如Google、微軟、亞馬遜等雲端服務供應商，已著手增加AI server相關支出，在規格大幅提升之下，又能帶動相關晶片如高效能運算、I/O、高頻寬記憶體需求，其他如散熱等零組件、板卡及系統廠等亦能同步受惠，且待時間進入2024年後，伺服器產業將發展加速，恢復雙位數的高速年成長，將成為科技股有利的支持。