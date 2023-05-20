執政7週年談政績　蔡英文：讓世界看見台灣不可或缺的存在

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蔡英文說，另一個不同是，面對美中貿易衝突的國際經貿變局，和突如其來的全球百年大疫，台灣經濟逆勢突圍，在「前瞻基礎建設計畫」創造的可觀內需，以及「六大核心戰略產業」，所締造的技術優勢加持下，台灣的高科技產業，在全球供應鏈上，樹立了無可取代的關鍵地位。
蔡英文表示，7年前開始推動「新南向」政策，去年，台灣對新南向出口的金額是史上最高，達到969億美元。不只布局海外，也迎來了投資大爆發，投資台灣三大方案及境外資金回台，已經審查通過將近2.4兆，而過去7年，外商加碼投資台灣則超過兩兆元。這不只代表世界對台灣的信心，也反轉台灣過去產業西進的態勢。
蔡英文指出，7年前台灣的綠能建設才剛起步，但就在去年，再生能源全年度的發電量首度超越了核電。 到今年底，綠能產業所引進的外商和本國投資將達到一兆元。並且將國際有經驗的上下游產業及金融專業帶進台灣，讓台灣跟世界進一步接軌。
蔡英文表示，昨日台美雙方共同宣布，「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容。從貿易便捷化到中小企業的就業和成長，乃至各項全球新興的貿易議題，台美將簽署自1979年以來，最全面性的貿易協定。
蔡英文強調，面對中國的文攻武嚇，台灣人民冷靜不躁進、理性不挑釁，展現出對民主自由前所未有的堅持，不僅讓世界看到台灣的韌性，也讓國際支持民主台灣的力量變得史無前例的團結強大。 她特別感謝堅守崗位的公私部門夥伴一起打拚，尤其是守護第一線的國軍、警察、海巡的付出；更重要的是，兩千三百萬台灣人民的團結一致。
蔡英文表示，這7年有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好。但是，她的執政團隊認真做事，也懂得反省，總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。 這7年來執政團隊重新定義了台灣，也讓全世界重新看見了，台灣不可或缺的存在。
蔡英文強調，雖然她只剩一年任期，但不會因此鬆懈。她的信念是，一年能做到的事就一年做到；一年做不完的就用「一年加四年」進行規劃，替台灣下個階段的發展打基礎。
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