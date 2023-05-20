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豪雨精準下在集水區！全台水庫「喝飽飽冠軍」是它：達430萬噸

▲豪雨精準下在集水區！全台水庫「喝最飽冠軍」是日月潭（含霧社）水庫。（圖／經濟部提供）
▲豪雨精準下在集水區！全台水庫「喝最飽冠軍」是日月潭（含霧社）水庫。（圖／經濟部提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

昨（19）日受到鋒面影響，不少地區發出豪雨特報，根據水利署統計，全台水庫預估總降雨效益達1795萬噸水量，喝最飽的冠軍水庫是日月潭（含霧社），水庫預估入流量將達430萬噸，讓氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」嗨喊「這波降雨算是精準的下在水庫集水區，豐收！但還沒喝飽，下一波繼續加油」。

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受到鋒面影響，昨（19）日中部以北降下豪雨，好消息是渴了已久水庫有不小的進帳。根據經濟部水利署統計，18日上午7點到19日下午4點，全台主要水庫預估總降雨效益為1795萬噸水量。

▲中部地區水庫受益最大，冠軍為日月潭（含霧社）水庫，預估入流量將達430萬噸。（圖／翻攝自水利署）
▲中部地區水庫受益最大，冠軍為日月潭（含霧社）水庫，預估入流量將達430萬噸。（圖／翻攝自水利署）
中部地區水庫受益最大，冠軍為日月潭（含霧社）水庫，預估入流量將達430萬噸；亞軍為鯉魚潭水庫390萬噸。至於北部的水庫進帳石門水庫挹注240、寶山寶二水庫150萬噸，新山水庫、翡翠水庫、石門水庫、鳶山堰、寶山寶二水庫共計為630萬噸。

至於下一波鋒面也不遠了！根據天氣風險分析師預報，下週一（22日）有新一波鋒面靠近，晚間開始至下週二清晨，鋒面將由北至南的通過，各地降雨也會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間仍要防範短時較大雨勢，尤其是中北部地區。

▲下一波鋒面將在下週一、二帶來猛烈雨勢。（圖／氣象局）
▲下一波鋒面將在下週一、二帶來猛烈雨勢。（圖／中央氣象局提供）

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