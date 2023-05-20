5億高中生「阿公是親爸」！複雜家事全被挖　姑氣炸：要叫他什麼

五億高中生死前同婚！證婚人「還原簽字現場」　他恐拿不到半毛錢

▲台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，然而生前詭異與夏男登記結婚，且證婚人還隨意找路人來充當。（示意圖／取自Pixabay）
▲台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，然而生前詭異與夏男登記結婚，且證婚人還隨意找路人來充當。（示意圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台中身家有5億的賴姓高中生日前驚傳墜樓身亡，賴母出面指控這整起案件簡直就是「謀財害命」，疑點重重的案件目前還持續的在調查當中。然而，當時在賴姓高中生墜樓前，與夏男登記結婚，證人甚至是隨便在超商找陌生人充當，如今2名結婚證人出面還原「簽字現場」，提到重要關鍵，賴男的「新婚老公」恐怕一毛錢都不能繼承！

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根據調查，在賴姓高中生墜樓前2小時，曾被代書助理夏男帶到戶政事務所登記結婚，然而兩人的證婚人竟然是在超商隨便找的，一連詢問「對於同性婚姻的看法」後，請2位路人幫忙簽字。不過根據賴母的說法「兩人生前根本沒有交集或者交往」，消息曝光後，被外界認為是整起案件最可疑的關鍵之一。

▲擁5億房產的男高中生，和代書兒子直奔北屯區戶政事務所，完成同性登記結婚後不久便墜樓身亡。（圖／Google地圖）
▲擁5億房產的男高中生，和代書兒子直奔北屯區戶政事務所，完成同性登記結婚後不久便墜樓身亡。（圖／Google地圖）
據《自由時報》報導，2名證婚人也出面指出，夏男當時稱他與賴男的戀情不被祝福，因此心生同情替他簽字當結婚證人，沒有收錢。然而，這番證詞非常有可能成為「婚姻無效」的證據之一！

根據律師蘇家宏的分析中，其中一點就是「高中生的結婚是否有效？」他表示「結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，需要有真實的結婚意思」如果說賴母認為兒子並不是真的要辦理結婚，就要提民事訴訟來判定這個結婚無效，如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實）。也就是說夏男與賴姓高中生的婚姻一但無效，夏男也沒有拿到半毛錢的機會。

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