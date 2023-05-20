孫協志甜牽夏宇童嗨喊「我們的女兒」 5歲小女孩身分曝光
孫協志去年與夏宇童罕見推出「童協一日限定」約會影片，CP一同放閃讓網友直敲碗推出下一集。昨（19）日相隔一年終於釋出兩人新片「童協Let's Go」系列，影片一開始孫協志深情牽起夏宇童的手，問「我們女兒呢？」隨後真的出現一個5歲小女孩，讓觀眾嚇一跳。
記者薛羽彤/綜合報導
該集影片以家家酒為主題，請到5歲小女孩「以甯優格」擔任兩人影片中的女兒，孫協志一看到以甯優格直呼好可愛：「原來妳是我們的女兒呀！」以甯優格出現後夏宇童憶起過去曾被爆懷孕一事，自嘲「從過去新聞不斷的好消息，持續這樣子下來……」孫協志也笑說：「你們一直急著想要看我們的全家福，我們這不就拍給你看了嗎！」
影片最後，孫協志和夏宇童被問到初次當爸媽的感受，夏宇童說自己陪小孩玩得很徹底，轉過身瞪一旁的孫協志：「請問你剛剛都在幹什麼」，孫協志解釋他覺得爸爸的成就感，就是來自於看到老婆和小孩玩得很開心。雖然是業配影片才又看到「童協」合體，不少網友看完後直呼，「拜託讓童協直接開一個單元啦 觀眾不想等太久」、「童協合體，會帶給人滿滿的幸福感」、「嘴角不知不覺地上揚。喜歡童協！」、「超喜歡看童協，自然生動有趣」。