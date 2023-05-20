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列當下任國家領導人5特質　蔡英文：賴清德符合條件

▲蔡英文總統發表任內最後一次520就職周年談話，並接受提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）
▲蔡英文總統發表任內最後一次520就職周年談話，並接受提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）

記者呂炯昌／台北報導

總統蔡英文今（20）日就職滿7周年，她今日於總統府發表任內最後一次520談話，並接受媒體題問。她列舉下任國家領導人要具備5個特質，並認為，副總統賴清德具備這些特質，「適合當國家領導人」。

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蔡英文今日上午主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，並接受提問。媒體詢問下任國家領導人需要哪些特質，賴清德是否已具備？

蔡英文先跟賴清德說「你不用回答這一題」，接著表示，台灣當前面臨的挑戰絕對都是國際級的，希望下一任總統有相當能力處理國際事務，必須有5項必要體認跟能力。

蔡英文說，第一 ，有能力在國內意見分歧中、複雜國際環境中找到最大公約數，以及形塑對最有利台灣立場，最重要要維持對外政策的穩定，有了政策穩定性，才會有國際的信賴；第二，要有溝通能力，外交場域溝通、戰略溝通，甚至跟人民的溝通都很重要；第三，能夠跟國際共享價值，並積極參與價值的實踐；第四，要有強烈自我防衛意志，讓台灣能有足夠防衛自己的能力；第五，要有足夠能力組織、領導專業的國安團隊，讓有戰略思考的人共同加入。

蔡英文強調，賴清德歷任從地方到中央，好幾個重要職務，過去幾年兩人和國安團隊一起工作，對國際安全事務到總體經濟都有相當的經驗，她剛舉例的領導人特質並非量身定做，「我認為賴清德，具備相當程度的條件」。

蔡英文也說，對於賴清德，她的了解比大家多一點，賴清德有自己的風格，如果大家多了解他，賴有很多特質，「他適合當國家領導人」，希望賴清德跟社會多展現其特質，有很多的特質是社會希望看到的，也透過選舉期間，希望能更深刻感受到賴清德的特質。

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