國中會考登場！各地多呈陰時多雲短暫陣雨 考生冒雨前行
112年國中教育會考於今（20）、明（21）兩日登場，今日天氣各地持續受鋒面影響，多呈陰時多雲短暫陣雨或雷雨，考生大多冒雨前行，午後山區有局部較大雨勢發生機率，明日各地天氣為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，考生及家長仍要記得隨身攜帶雨具，注意安全。
記者鄭妤安／台北報導
國中會考登場，今日考試科目包含社會、數學、國文、寫作，一早天公不作美，各地持續受鋒面影響，多呈陰時多雲短暫陣雨或雷雨，不過，隨著疫情解封，今（2023）年也恢復開放家長陪考，不少家長仍冒著大雨陪孩子到考場，同時也幫孩子加油打氣。氣溫方面，今日清晨各地低溫都在20到24度之間，白天則多在28到31度。
本屆會考全國19萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試，今年共計19.8萬人報考，不僅已是連續第2年報名人數低於20萬人，人數甚至創下新低紀錄。其中，報名人數最多的3個考區分別為新北考區3萬739人、中投考區3萬495人及台北考區2萬2213人。
今日考科社會、數學及國文與寫作測驗共四科，將於下午4時40分結束考試，明（21）日考科則有自然與英文（含閱讀及聽力）兩科，結束時間中午12時30分。今年教育會考除了寫作測驗只考1篇作文、英語科聽力試題為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型之外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。
根據中央氣象局提醒，台灣明日各地天氣為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，考生及家長仍要記得隨身攜帶雨具，注意安全。