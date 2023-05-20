拚政黨輪替！侯友宜：當選總統將到立院國情報告　受全民監督

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侯友宜說，成為國民黨總統參選人肩負重大的責任、2300萬人的期盼，大家要凝聚向心力、展現團結力量，才能扭轉未來，他有絕對信心帶給台灣人民希望、找回人民的幸福，讓中華民國再起飛。
侯友宜也談到當前台灣處境，是美中兩國不斷在對抗、兩岸緊張、經濟混沌、社會失能，在艱難處境中，台灣人民看不到未來；國家也面臨團結、分裂以及和平與戰爭的選擇。
侯友宜指出，民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與與專制的選舉，「我要告訴大家，賴清德說的不對！」中華民國的自由民主已經深化40年，民主自由就是我們的DNA，民進黨不要分化台灣人的心、撕裂一生所愛的台灣。
侯友宜批，這幾年中華民國人民的好被民進黨利用，執政者應該團結大家而非撕裂團結，執政者不分藍綠白，執政者應該要看到的是，青天白日紅的中華民國，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝」；民進黨一直說他們愛台灣，國民黨不愛，根本是奪取政治利益，讓人民沒有安全感、生活在恐懼之中。
侯說，他這一生的信念是守護中華民國、愛台澎金馬土地的人，在兩岸跟國際互動交流上，他會恪守中華民國憲法、守護民主自由的生活方式，讓國家有能力阻擋各種壓力，面對所有的威脅，台灣要自我提升，讓對方沒有能力去付出發動戰爭的代價，更要透過對話跟交流，找出維持區域穩定，以及降低衝突的可行作法。
侯友宜說，民主政治是責任政治，總統應對全民負責，他當總統將依憲法規範到立法院做國情報告，接受全民監督。
他說，有人開玩笑說侯侯作歹誌好像侯侯GPT，把事情做好不是基本的條件嗎？民進黨有侯侯作歹誌嗎？連好好做事都做不到，就讓侯友宜來。
侯友宜批，民進黨打黑金，但越打越多，民進黨反貪腐，結果貪腐掛鉤越深，一人得到雞犬升天，有關係就是沒關係，甚至還接受詐騙集團的金錢，這都歷歷在眼前。
侯友宜說，他是菜市場、鄉下長大的小孩，做到警政署長、新北市副市長、市長，他很感恩，有團隊夥伴、市民相挺。成為國民黨總統參選人只有一個目的，就是團結中華民國，讓台灣這塊土地的人不要讓愛不愛台灣來操弄、製造更多對立，留下新時代的眼淚。
「對戰爭的恐懼永遠趕不走對和平的希望」，侯友宜說，維持區域穩定、追求和平，是台灣人生命中共同的價值，他已經做好準備回應民心思變、政黨輪替的聲音，他會把對的事情做好，贏回人民對政府的信心。
侯友宜說，繁榮和平從不是簡單的事，他引用故總統蔣經國曾說的「逆境堅定力，風雨生信心」，他要找回中華民國的美、台灣人民的好，讓政黨輪替找回下一代的希望跟未來。