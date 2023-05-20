名家論壇》柯志遠／《不良執念清除師》封神台劇橫空出世

「砲火對向我、光芒留給侯友宜！」朱立倫籲：放下小我、團結勝選

▲朱立倫籲放下小我，團結勝選。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）
▲朱立倫籲放下小我，團結勝選。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）

記者余祥／台北報導

國民黨今（20）日舉行「520政黨輪替台灣更好」誓師大會，國民黨主席朱立倫表示，「民進黨好日子快要結束了！人民苦日子要結束了！」為了台灣人民 、下一代的未來，國民黨要團結努力，做所有對團結有幫助的事，避免被敵人分化，把光芒、掌聲集合在候選人身上，「任何攻擊、砲火對向我，把我當靶」，一定能團結勝選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨舉行誓師大會，藍營縣市長、立委參選人、中常委、縣市黨部主委全部到場，力挺國民黨總統參選人侯友宜，展現大團結。

朱立倫說，民主的真諦就是做不好就換人、政黨輪替，今天在台灣大街小巷大家都說七缺，缺蛋、缺藥、缺電、缺工、缺人才，以及民進黨缺乏跟台灣人民站在一起的心。

朱立倫指出，民調顯示，過半民眾認為要政黨輪替，更重要的是，所有民眾都希望過好日子，好日子就是可以安定、和平，大家希望幸福安樂過日子，沒人希望戰爭、沒人希望房價物價高漲，變成低薪過勞之島，企業家不願來台投資，這都是台灣面臨的困境。

朱立倫說，國民黨是創建中華民國的政黨、最愛台灣的政黨，為人民拚好日子是他們的責任。

朱立倫提到，過去這段時間，他堅持走對的路、提對的人，所謂走對的路，就是守護中華民國、台灣家園，讓百姓過好日子；提對的人，就是找出真正能愛台灣人民，以及中道、理性、穩健、務實、有領導力、執行力的候選人，這次提名的侯友宜，就是最典型的代表，侯最有領導力、執行力、愛台灣，更會拚性命保護中華民國。

朱立倫說，擔任黨主席必須無私無我，才能走對的路提對的人，他還必須忍辱負重，「任何攻擊、砲火對向我，把我當箭靶，我可以承受，」把光芒掌聲給候選人，讓他們為台灣這塊土地打拼。

最後，朱立倫也呼籲，大家放下自我，小我小一點、大我大一點，為了台灣人民、下一代未來，團結勝選。

拚政黨輪替！侯友宜：當選總統將到立院國情報告　受全民監督

直播／侯友宜首場誓師造勢活動登場！藍13縣市長全到場力挺展團結

侯友宜明首場誓師造勢活動　藍13縣市長全出席力挺、展現大團結

外媒評中間路線　侯友宜：守護中華民國、讓台灣和平安定繁榮永續

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀