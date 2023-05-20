「砲火對向我、光芒留給侯友宜！」朱立倫籲：放下小我、團結勝選

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朱立倫說，民主的真諦就是做不好就換人、政黨輪替，今天在台灣大街小巷大家都說七缺，缺蛋、缺藥、缺電、缺工、缺人才，以及民進黨缺乏跟台灣人民站在一起的心。
朱立倫指出，民調顯示，過半民眾認為要政黨輪替，更重要的是，所有民眾都希望過好日子，好日子就是可以安定、和平，大家希望幸福安樂過日子，沒人希望戰爭、沒人希望房價物價高漲，變成低薪過勞之島，企業家不願來台投資，這都是台灣面臨的困境。
朱立倫說，國民黨是創建中華民國的政黨、最愛台灣的政黨，為人民拚好日子是他們的責任。
朱立倫提到，過去這段時間，他堅持走對的路、提對的人，所謂走對的路，就是守護中華民國、台灣家園，讓百姓過好日子；提對的人，就是找出真正能愛台灣人民，以及中道、理性、穩健、務實、有領導力、執行力的候選人，這次提名的侯友宜，就是最典型的代表，侯最有領導力、執行力、愛台灣，更會拚性命保護中華民國。
朱立倫說，擔任黨主席必須無私無我，才能走對的路提對的人，他還必須忍辱負重，「任何攻擊、砲火對向我，把我當箭靶，我可以承受，」把光芒掌聲給候選人，讓他們為台灣這塊土地打拼。
最後，朱立倫也呼籲，大家放下自我，小我小一點、大我大一點，為了台灣人民、下一代未來，團結勝選。