提房價抑制方案 蔡英文坦言：落實居住正義還有相當的路要走
民進黨主席暨總統參選人賴清德日前出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，被學生問到國內高房價的問題，賴先是反問「有沒有注意到房價在降？」另指出可以預期台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升。」引發爭議。內政部長林右昌日前表示，現在年輕人買不起房並非真的買不起，「而是沒有規劃，或是因為想買的地點、區位價格太高」，引發輿論炸鍋。總統蔡英文今（20）日坦承，落實居住正義還有一段路要走。
記者呂炯昌／台北報導
蔡英文今日上午在總統府召開執政7週年記者會時細數幾大相關政策，並接受提問。媒體詢問有覺得房價在降嗎？蔡英文表示，高房價確實是很多人的難題，但健全房地產市場、安定居住者權益，是政府執政一直堅持的原則，政府多管齊下抑制房價，比如說立法限制囤屋以及其他炒作作為，近來也有交通方案，該方案整合各縣市、各種不同交通工作費用可以降低，讓通勤者的交通負擔降低，進而擴大居住點的選擇，讓都會區減壓，房價也能受到一定程度抑制。
蔡英文指出，產業均衡發展也能讓人口不在聚集於既有都會區，對於房價抑制也有一定幫助，政府在產業政策規劃上也都有注意到，供給面方面，政府推動社會住宅跟包租代管，確實有20萬戶，其中有12萬戶要興建，社會住宅的步伐會越來越快。
蔡英文說，剛開始的時候很多法規跟基礎建置要做，開始這個計畫後，不論是中央還是地方政府，在經驗累積情況下，速度會越來越快，預計到2024年底，已經興建完成、興建中、發包的應該可以達成目標。
蔡英文指出，除了社會住宅供給外，也希望未來有一些平價住宅的選項，社會住宅需要比較長時間累積，當達到一定程度時，對房價可以產生一定抑制效果，各國都一樣，要持續找尋更多可以開發社宅的地點跟機會，除供給面外，也要從需求面減輕租屋者負擔，前段時間透夠租金補貼和房貸支持方案來舒緩年輕人、弱勢族群的負擔。
蔡英文坦言，不能說這些努力已經達成目標，甚至還有相當的路要走，但政府不會停止這些努力，甚至提出更多做法，從更多面向來減輕人民住屋負擔。