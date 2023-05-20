菲海軍持續強化軍力　小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

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三描禮士省面向存在領土爭端的南海海域。小馬可仕致詞表示，船隻武器裝備升級將進一步強化菲律賓海軍在領土範圍的軍事存在。
小馬可仕說，憑藉紅外線成像尋標器及先進的影像處理等功能，這批防空飛彈系統將大幅提升菲國海軍艦艇四維作戰能力，使它們在多用途作戰中更有力且更強大。
馬尼拉當局對中國海警的反制行動近日升級。菲方4月下旬表示，兩艘中國海警船分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞；菲律賓海巡隊5月中旬在南海專屬經濟海域放置導航浮標，以聲索南沙群島主權。
小馬可仕說，鑑於地區安全局勢動盪，「菲律賓軍方，當然還有海軍，急需達到裝備精良、訓練有素，且時刻保持警惕，以應對我們國家可能面臨的任何和所有危急狀況」。
他表示：「正是出於這個主要因素，我們不斷努力強化軍隊的能力。」
小馬可仕說，軍事採購和設備升級將有助於菲國軍方捍衛國家利益。馬尼拉當局將持續進行類似的海軍演習，並致力於軍隊現代化。
不過，菲國海軍原本設定軍艦探測到「無人機空中敵對」狀況後，試射西北風3型飛彈擊落一架假想敵對無人機，但因無人機未能起飛，飛彈最後並未發射。
菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）說，他們需要向供應商了解為何無人機未能成功起飛。
他表示，實彈演習是菲國海軍增強作戰能力的演示，尤其在防空、電子作戰和船艦生存性（vessel survivability）方面。
阿達奇說，這些現代化的採購不僅展現菲國海軍「準備好保衛我們的海域，也反映我們強化海軍力量的巨大進展」。
菲國海軍表示，西北風3型防空飛彈由法國MBDA飛彈系統公司生產，菲國採購預算為6.7億披索（約新台幣3.66億元），一枚飛彈成本約3000萬披索。（編輯：陳惠珍）1120520