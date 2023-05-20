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菲海軍持續強化軍力　小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

▲菲律賓總統小馬可仕表示，鑑於地區安全局勢動盪，菲國軍方不斷強化軍力，以應對任何可能的危急狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統小馬可仕表示，鑑於地區安全局勢動盪，菲國軍方不斷強化軍力，以應對任何可能的危急狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）菲律賓海軍昨天展示採購的首批地對空飛彈，展現防禦力重大升級。總統小馬可仕檢閱時表示，鑑於地區安全局勢動盪，菲國軍方不斷強化軍力，以應對任何可能的危急狀況。

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南海與台灣海峽情勢持續緊張，有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與ABS-CBN新聞網報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在停泊於三描禮士省（Zambales）海域的南納卯號（Davao del Sur）船塢登陸艦上，檢閱部署在魯納號（BRP Antonio Luna）飛彈巡防艦上的西北風3型（Mistral 3）防空飛彈和其他武器系統。

三描禮士省面向存在領土爭端的南海海域。小馬可仕致詞表示，船隻武器裝備升級將進一步強化菲律賓海軍在領土範圍的軍事存在。

小馬可仕說，憑藉紅外線成像尋標器及先進的影像處理等功能，這批防空飛彈系統將大幅提升菲國海軍艦艇四維作戰能力，使它們在多用途作戰中更有力且更強大。

馬尼拉當局對中國海警的反制行動近日升級。菲方4月下旬表示，兩艘中國海警船分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞；菲律賓海巡隊5月中旬在南海專屬經濟海域放置導航浮標，以聲索南沙群島主權。

小馬可仕說，鑑於地區安全局勢動盪，「菲律賓軍方，當然還有海軍，急需達到裝備精良、訓練有素，且時刻保持警惕，以應對我們國家可能面臨的任何和所有危急狀況」。

他表示：「正是出於這個主要因素，我們不斷努力強化軍隊的能力。」

小馬可仕說，軍事採購和設備升級將有助於菲國軍方捍衛國家利益。馬尼拉當局將持續進行類似的海軍演習，並致力於軍隊現代化。

不過，菲國海軍原本設定軍艦探測到「無人機空中敵對」狀況後，試射西北風3型飛彈擊落一架假想敵對無人機，但因無人機未能起飛，飛彈最後並未發射。

菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）說，他們需要向供應商了解為何無人機未能成功起飛。

他表示，實彈演習是菲國海軍增強作戰能力的演示，尤其在防空、電子作戰和船艦生存性（vessel survivability）方面。

阿達奇說，這些現代化的採購不僅展現菲國海軍「準備好保衛我們的海域，也反映我們強化海軍力量的巨大進展」。

菲國海軍表示，西北風3型防空飛彈由法國MBDA飛彈系統公司生產，菲國採購預算為6.7億披索（約新台幣3.66億元），一枚飛彈成本約3000萬披索。（編輯：陳惠珍）1120520

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