白宮官員：G7應對中國盼去除風險但不脫鉤

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蘇利文談到G7與中國的合作計畫和某些領域的重大疑慮時告訴媒體：「公報將提到，各國都有自己的獨立關係和做法，但我們在一連串共同要素上團結一致。」
他說，G7的聯合聲明內容不致有讓中國措手不及之處，因為北京當局對各成員國有哪些疑慮早就「心知肚明」。
他說這項聲明是G7夥伴們近年透過密集討論後得出，「我想大家會發現有關中國的措辭會非常直率，不含敵意，也並非平白無故，而是直接、坦誠」。
蘇利文還說，美國期望持續與中國經濟往來，但仍在努力為各部會政府官員與中方互通電話、訪問和會談安排時間。
根據路透社看到的最終公報初步草稿，G7領袖們一致認為，中國作為全球第2大經濟體，需要努力促進合作。
內文提到「我們的政策做法不是要傷害中國，我們無意阻撓中國的經濟進步和發展」，呼籲與中國建立「穩定且有建設性」的關係。草稿仍有可能修改。
蘇利文說，G7領袖們將概述一套共同作法以因應經濟脅迫，包括打造更具彈性的供應鏈、透過出口管制和對外投資措施來保護敏感技術等；每個國家也會決定各自的做法。
他說，美國一直努力為一套具針對性的對外投資管制措施取得合法授權，將在與G7夥伴們「充分商議」後公布做法。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120520