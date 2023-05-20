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白宮官員：G7應對中國盼去除風險但不脫鉤

▲白宮國家安全顧問蘇利文（右）表示，G7將發布聲明闡述應對中國的共同做法，各成員國希望「降低風險，但不（與中國）脫鉤」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮國家安全顧問蘇利文（右）表示，G7將發布聲明闡述應對中國的共同做法，各成員國希望「降低風險，但不（與中國）脫鉤」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社廣島20日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今早表示，七大工業國集團（G7）將發布聲明闡述應對中國的共同做法，各成員國希望「降低風險，但不（與中國）脫鉤」。

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G7峰會於5月19至21日在日本廣島舉行。路透社報導，蘇利文說各成員國領袖打算在聯合聲明或公報中概述保護敏感技術的做法，包括對外投資措施。

蘇利文談到G7與中國的合作計畫和某些領域的重大疑慮時告訴媒體：「公報將提到，各國都有自己的獨立關係和做法，但我們在一連串共同要素上團結一致。」

他說，G7的聯合聲明內容不致有讓中國措手不及之處，因為北京當局對各成員國有哪些疑慮早就「心知肚明」。

他說這項聲明是G7夥伴們近年透過密集討論後得出，「我想大家會發現有關中國的措辭會非常直率，不含敵意，也並非平白無故，而是直接、坦誠」。

蘇利文還說，美國期望持續與中國經濟往來，但仍在努力為各部會政府官員與中方互通電話、訪問和會談安排時間。

根據路透社看到的最終公報初步草稿，G7領袖們一致認為，中國作為全球第2大經濟體，需要努力促進合作。

內文提到「我們的政策做法不是要傷害中國，我們無意阻撓中國的經濟進步和發展」，呼籲與中國建立「穩定且有建設性」的關係。草稿仍有可能修改。

蘇利文說，G7領袖們將概述一套共同作法以因應經濟脅迫，包括打造更具彈性的供應鏈、透過出口管制和對外投資措施來保護敏感技術等；每個國家也會決定各自的做法。

他說，美國一直努力為一套具針對性的對外投資管制措施取得合法授權，將在與G7夥伴們「充分商議」後公布做法。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120520

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