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G7廣島峰會　日本政府宣布澤倫斯基出席5/21會議

▲日本政府今天上午正式宣布，烏克蘭總統澤倫斯基將出席G7峰會，21日與G7領袖一同討論議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府今天上午正式宣布，烏克蘭總統澤倫斯基將出席G7峰會，21日與G7領袖一同討論議題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者楊明珠廣島20日專電）七大工業國集團（G7）領袖高峰會昨天起在廣島舉辦，日本政府今天上午正式宣布，烏克蘭總統澤倫斯基將出席G7峰會，21日與G7領袖一同討論議題，也會出席印度、韓國等8國領袖與會的擴大會議。

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日本政府今天發布資訊表示，這次G7峰會的主要議題之一是烏克蘭局勢，基於反映烏克蘭心聲相當重要的觀點，今年3月日本首相岸田文雄訪問烏克蘭之際，與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談妥澤倫斯基將以線上方式參與G7峰會。

但是之後澤倫斯基強烈表達想親自出席G7峰會的意願，日本政府慎重考慮峰會整體議題及日程，決定安排他以親自出席方式與G7領袖舉行有關烏克蘭局勢的討論。

此外，澤倫斯基也受邀出席G7領袖與印度、韓國等8個受邀國領袖出席，討論有關和平與穩定議題的會議。

日本政府表示，藉此機會，岸田將與澤倫斯基預定舉行雙邊會談。

日媒報導，對於俄羅斯持續侵略烏克蘭一事，G7領袖表明團結一致支持烏克蘭，預料澤倫斯基將藉由出席G7峰會，訴求期盼G7加強提供武器助烏克蘭反攻俄羅斯。

澤倫斯基在廣島期間可能參訪和平紀念資料館（原爆資料館），並到原爆罹難者慰靈碑獻花致意。

日本放送協會（NHK）根據外交相關人士的話報導，澤倫斯基在出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，今天凌晨從沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）機場搭乘法國政府專機啟程，預定下午抵達日本廣島機場。

七大工業國集團領袖高峰會19至21日在廣島舉辦，這將是去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來澤倫斯基首度造訪亞洲。

烏國總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）接受媒體電話專訪時表示，澤倫斯基將出席廣島峰會，也預定與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。

葉爾馬克說，除了烏克蘭期盼美國提供F-16戰機的議題外，兩人之間有很多問題希望詳談。（編輯：陳惠珍）1120520

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