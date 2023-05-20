蘿莉塔懷孕沒登記揭婚事內幕 尪拒簽「外遇賠300萬」：怕我奪產
藝人蘿莉塔在年初接受男友戴偉智求婚，隔月宣布懷孕喜訊，進度神速至今卻未登記。近日蘿莉塔上節目談到婚事卡關原因，坦言男方家人給了一份婚前合約，其中一項擔心她會奪家產，讓她感到不舒服，並要求多加一項「外遇條款」，若外遇要賠對方300萬，讓男友也拒簽，兩人至今仍卡在婚前協議內容尚未有共識。
記者薛羽彤/綜合報導
蘿莉塔先前公開透露她立下了「外遇條款」導致婚事卡關，被認為彼此的感情是建立在不信任的基礎上。近日她上《小姐不熙娣》坦承，其實是男方家人先給她一份婚前協議，內容提到婚後夫妻財產必須分開，「他就是有講一些他們家人很擔心什麼，我想要拿錢之類的。」連小S都吃驚直問「他們家庭背景是多硬？」
蘿莉塔坦言這份婚前協議讓她感受很差，覺得根本不認識對方家人，就算再有錢自己也不會動歪腦筋。正是如此，蘿莉塔也立了「外遇條款」，而且是雙方通用，只要外遇就必須賠償對方300萬元。蘿莉塔笑說現在完全沒有要結婚的心情，反而像是在跟合夥人開公司討論，也曾想過乾脆就不要登記結婚，但因為她現在懷有身孕，若在小孩出生前沒登記結婚，日後就必須用領養的方式才會有父親的欄位。對於夫家這些舉動，蘿莉塔也跟男友放話以後過年都要回娘家。