國中會考社會科「難易適中」　近50%圖表題、試題取材生活時事

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日考科社會、數學及國文與寫作測驗共四科，根據教育部解題說明，試題編排由淺而深，符合「難易適中」的原則，試題，合計共54題， 圖表型試題佔比接近50% 。
部分試題著重跨科整合與資料解讀，學生必須具有統整和轉譯所學知識的能力，方能作答。為了符合素養命題情境的鋪陳，部分試題的題幹稍長，不過，文字閱讀量與過去相當，在時間內仍可從容完成作答。
此次社會科考題包含多題時事議題，像是以台灣少子化危機的狀況為例，針對人口負成長的人口懸崖，學生需結合地理、公民與社會的學科基本知識作答；外國人納入施打疫苗對象也入題，民間團體呼籲政府應將逾期停留或逾期居留的外國人納入疫苗施打對象，此題評量學生能否判別民間團體的呼籲隱含何種觀點。
另外還有熱門的霞喀羅國家步道也成考題，以步道介紹圖為素材，學生須從圖中的遺跡、遺物等說明，判斷過去台灣統治者修築此道路的目的為何。
此次試題取材更加生活化，貼近人類生活相關議題，力求學生學習內容與生活連結，其中包含政府推動「幸福巴士」政策、品牌採飢餓行銷手法等。
據教育部統計，社會考科缺考率為1.21%，共有2400人，到考率為98.79%。另外，有2位考生犯下一般舞弊或嚴重違規行為，50位考生有一般違規行為，違規統計共計52人。