打造絕美結婚背板打卡熱點 外縣市新人也流行來高雄結婚
為使青年朋友前往登記結婚！高雄市青年局邀青年設計師打造20處全台最美戶政結婚背板，每月不僅平均吸引千對新人登記結婚留下身影，還吸引不少外地新人來登記結婚，旗津、鹽埕區登記人數成長3倍！青年局長張以理除感謝民政局的鼎力支持樂見計畫成功讓青年設計力實踐就業價值，也歡迎大家與背板合影，到高雄來趟輕旅行。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局局長張以理表示，這次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，感謝民政局的鼎力支持，讓青年設計師恣意揮灑，以自身視角轉譯對婚姻的見解並融合地方獨有色彩，讓美的感受與設計概念不拘於圖面的呈現，而是走入地方以及常民生活之中，為新人的重要時刻加入設計美感元素及濃厚儀式感。
高市青年局邀請設計為戶政事務所設計結婚背板，改造計畫一推出，躍為打卡熱點。包括岡山「愛情羊肉爐」、旗山「旗香冰菓室」、旗津「海灘逐浪奔愛」、鹽埕「人生的下一場戲」等背板主題，都深獲喜愛。
高市府統計，去年8月至今，平均每月吸引超過千對新人登記結婚，旗津、鹽埕去年1至8月登記人數各約80件，背板推出後暴增約300件，成長3倍之多。鼓山戶政事務所鹽埕辦公處主任王秋貴說，許多新人認為背板很美，特地從外地來登記，也順道安排愛河、駁二等浪漫景點。
青年局歡迎大家前往高雄20處戶政事務所設計背板留影，不限身分是否為登記結婚新人還是閨蜜好友，都歡迎打卡拍照、標註青年局IG帳號，分享專屬美照，還可以規劃體驗高雄海港城市的人文風情、大啖在地美食小吃，來趟美食文化之旅。