NBA季後賽／塞爾提克G2可不是輸在Grant Williams的競爭心態上

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人們都喜歡具有張力的故事，但塞爾提克在主場末節時間快要過半時仍領先9分、卻在最終輸掉比賽的原因，實際上就是他們在比賽中展現出來的表現不如熱火。
Grant Williams強勢挑戰熱火最好的球員 那實際上是塞爾提克該展現的態度
從去年總冠軍賽敗給勇士開始，塞爾提克的執行力和主力球員的球商問題就不斷的被拿出來討論。今年首輪他們和剛剛換帥的老鷹打到了第6戰；與76人的系列賽丟掉了G5在主場聽牌的機會，第6戰幾乎一隻腳踏進了淘汰邊緣，最終才在搶七驚險晉級。
攤開陣容一看，他們是比對方好得多的隊伍，他們擁有足夠多的進攻天賦，擁有側翼尺寸、禁區防守以及攻守兼備的後場，還要加上合格的陣容深度。但現在他們在東區決賽已經連丟2個主場，0:2落後給第8種子熱火。
Williams在比賽中展現強硬的一面，Kevin Garnett會很喜歡這一點，這是健康的競爭心態，如果會害怕對手爆發去擊敗自己，那說明這支球隊根本不配去贏得一個系列賽。
在挑戰了Butler之後，Williams也回應了同樣的激情和對抗心態，看到錯位機會完成上籃，他在對的時機空切完成灌籃，他在努力去做自己角色應該做到的事，甚至還更多。所以賽後Joe Mazzulla認為後者沒有做錯什麼。我們不能因為他在聯盟的地位不如Draymond Green，就將兩者做同樣一件事區隔看待。
塞爾提克真正輸球的原因，是他們在去年總冠軍賽失利之後毫無進步，他們沒有改正自己真正的問題。他們得到了Malcolm Brogdon，陣容更加豪華，但只要Jayson Tatum和Jaylen Brown仍然用一樣的方式打球，他們就不會獲得冠軍。
Tatum和Brown出手選擇差勁 末節塞爾提克重演得分「當機」情況
此役第四節初段，Jimmy Butler坐在場下，熱火在場上沒有出色的進攻發起點，但塞爾提克就是無法利用這一段時間鎖定勝局。Tatum拔起了一個難度極大的三分出手，然後是Brown在一次轉換機會中在人群中1打4上籃沒進，彷彿在嘲笑投籃質量這個數據的誕生。
這是這支球隊最近幾個賽季在關鍵時刻的畫面重演，好像他們的雙星一次只能開啟一個開關，要不是全力進攻，就是傳球。Tatum作為球隊第一球星，仍然不是一個好的傳球者，在時機選擇以及傳球角度上都不夠理想，在遇擋拆包夾後傳給底角隊友，試圖完成多打少回合，他就是無法穩定的完成。
然後一次又一次，塞爾提克依賴Marcus Smart帶球過半場，雙J站在兩側成為一個射手，當他們拿到球後，立刻看感覺急停跳投，或是在補防者面前完成上籃。他們沒有妥善運用陣容的空間優勢。
當然，在季後賽你有時候需要一些這樣的進攻，但塞爾提克幾乎整場依賴這樣子的攻擊手段，這和Jamal Murray昨天第四節的得分表演有本質上的不同，因為後者實際上也是透過個人能力創造出一些空間後才進行跳投，而Tatum和Brown卻是頂著人跳投，而且整場幾乎沒什麼為自己創造出理想的空檔。
另一端的Butler在做什麼？他在單打，但他也在尋找理想的進攻選擇，進攻Williams不只是為了要「硬」，而是因為這是他想要的對位，他不想去打Tatum或是Brogdon，這兩人防守的效果更好。熱火為他的球星耐心進行掩護，去進行正確的走位、帶開可能形成威脅的人物。這就是一支成熟的球隊會在季後賽去做的事情。
塞爾提克擁有出色的陣容深度 卻缺少執行力和球商
就算塞爾提克這個系列賽被橫掃了，也不會改變他們是更好球隊的事實，Tatum在季中一度是MVP候選人，而你肯定會選擇擁有Brown、Brogdon、Smart、Al Horford、Robert Williams、G.Williams、Derrick White的球隊，而不是Bam Adebayo、Max Strus、Duncan Robinson、Caleb Martin、Gabe Vincent和Kyle Loery。
若他們輸掉了和熱火的對局，唯一原因只能是Butler是兩隊之中最好的球員。但我認為Tatum有能力做得更好，甚至今晚G.Williams在末節所做的努力，就是他該去嘗試的。
去更強硬的接管比賽，在進攻端理性判斷，抓住錯位和無球走位輕鬆得分的機會，去用腦子找到攻防兩端能贏球的元素，而不是永遠找靠自己的跳投。
綠軍整個團隊需要加強他們在防守端的執行力，他們不應該解決不了Robinson在透過Adebayo簡單掩護後的跳投，末節同樣的兩個回合說明防守者明明可以做到，就只是努力程度的差別。
有理由相信這支球隊能夠做反彈，但他們已經沒有太多時間了。
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