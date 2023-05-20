韓國「孤獨死」危險群達152萬人！政府積極培養守門人
韓國保健局委託調查機構進行的一項民調結果顯示，韓國的「孤獨死危險群」人口高達152萬人以上，對去年11至12月隨機抽取的9471名受訪對象，詢問一週內社交次數少於1次、每天平均吃飯次數少於1次、身體不舒服時沒有人可以幫忙等10個問題，再按全國人口比例得出上述結果。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》報導，該調查對象裡，就有21.3%的人屬於孤獨死危險群體，最多的是50至59歲的年齡層，占比重33.9%，比70歲以上群體還高。
報導也提到，最近5年間，韓國孤獨死人數為15066人，其中男性（84.2%）比女性多5倍以上，50至69歲人群占一半以上（58.6%）。
以2021年為準，韓國每100名死亡者中，就有1.06名是孤獨死，韓國政府希望到2027年，這一數值能減少20%到只剩0.85名。為此還特別將里長、地區婦女會、老人會、與居民互動密切的商店，培養成預防孤獨死的「守門人」。
不只著重在特定年齡群，韓國政府還將青年群體的精神健康檢查周期，從10年縮短到2年；並提供中壯年和老年群體的醫療、照護服務，希望從各方面降低孤獨死風險。