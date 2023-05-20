520結婚傳愛 陳其邁化身一日戶籍員喜迎新人遞祝福
「要幸福喔！」高雄市長陳其邁今(20)日上午到左營戶政事務所視察結婚背板，還扮演一日戶籍員，協助新人辦理結婚登記。親手將換發的身分證交給新人，祝福他們「幸福美滿，長長久久！」同時， 他也希望增加補助以及近年力推的社宅政策能夠減輕年輕人的負擔，共同解決目前面臨的少子化問題。
記者郭凱杰／高雄報導
左營戶政事務所今天進行520結婚登記與創意背板紀念合照活動，市長陳其邁前往視察並送上真摯祝福，希望每對新人都能幸福美滿、長長久久。他也化身一日戶政員，協助新人辦理結婚登記，遞上已登記完成的身份證，並送上相框祝福新人。在活動中，陳其邁化身為關主，與來登記的新人進行默契大考驗。
陳其邁也送上祝福花束與巧克力，署名小卡的祝福融入即將來高雄開唱的告五人歌詞內容以及Coldplay的歌名，並在最後的新人大合影中，祝福每對新人都「要幸福喔！」
陳其邁表示，今年高雄各地的戶政事務所及區公所有很多不同創意，例如岡山送上愛情羊肉爐兌換券，而左營則是配合青年局與民政局的巧思設計了結婚紀念背板，讓新人都能夠得到滿滿祝福，留下深刻印象。
陳其邁不忘向所有新人提醒，高雄市有許多生育相關的福利措施，包含產檢交通補助、生育補助、坐月子服務及現金補貼等。產檢交通補助價值5040元乘車券，生育補助則是每胎3萬元，坐月子服務第一胎補助120小時，至第3胎可以達到240個小時，若具有低收或中低收資格，則能夠併領坐月子服務與現金補貼，最高可領9萬元，對於家庭來說不無小補。
陳其邁也進一步補充說，托育補助的部分，高雄市有加碼準公托補助，以及0到2歲的托育補助，希望增加補助以及近年力推的社宅政策能夠減輕年輕人的負擔，共同解決目前面臨的少子化問題。