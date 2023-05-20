中央書局致力音樂扎根 首場親子繪本音樂會歡樂滿屋

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另四季音樂演奏會每季舉辦，首場將於28日登場，由NTSO四位首席提琴音樂家，用古典音樂詮釋四季的變化，佐以下午茶點感受四季的美好，將舉辦4場。 首場將以「莫札特G大調第13號小夜曲 KV 525」、「鮑羅定D大調第2號弦樂四重奏-第三樂章夜曲」以及台灣民謠及組曲等，和大家一起度過一個聲味俱佳的下午時光。
廖瑞文說，繪本音樂饗宴是專為4~8歲孩子規劃的親子音樂會，首場以《逃家小兔》為音題，在巴洛克時期作曲家鮑凱利尼的小步舞曲中揭開序幕。首先，由說書人吳俐亭分享賞析愛的主題樂章，有李斯特的〈愛之夢〉、布拉姆斯〈搖籃曲〉、德佛札克〈母親教我的歌〉、克萊斯勒〈美麗的蘿絲瑪琳〉、艾爾加〈愛的禮讚〉等樂章，深入淺出賞析詞語，親子聽得津津有味，台上台下互動熱絡。
接著進入繪本閱讀主體，在室內樂團透過弦樂五重奏演奏耳熟能詳的小星星主題與變奏曲樂音中，吳俐亭聲色靈動的詮釋逃家小兔各種俏皮可愛的親子對話場景，感受小兔子逃家冒險的旅程，也藉此認識變奏曲曲式。
最精彩的是，小朋友化身節奏小達人，手握蛋沙鈴在音樂家的指導，與帶領下感受節奏一起創作演出。整場音樂會讓孩子們沉浸在媽媽滿滿的愛中，「聽」各式古典音樂裡不同的母愛，「看」繪本逃家小兔，感受母愛的溫暖和力量 !
廖瑞文表示，中央書局二樓信誼品牌館，結合食堂、咖啡座、生活品味叢書，為親子提供新的生活與對話空間。今年推出的八場親子音樂會，更希望為親子打造共同的感知覺記憶，特別在親子餐桌推出小朋友限定的「小中央兒童餐」，今天提供蕃茄義大利肉丸子麵，由主廚楊盛堯精心熟調，很能滿足小朋友味蕾。
親子繪本音樂會首場開賣二天就額滿，每場限量30組家庭，名額有限，廖營運提醒，為免向隅，相關親子繪本音樂會、四季音樂演奏會訊息，請上信誼好好生活廣場、中央書局之官網或臉書留意及早訂位。【親子音樂會】：https://store.kimy.com.tw/familysquare/course/1731
【四季音樂會】：https://forms.gle/JMFmmwgTXKAsyGUL9