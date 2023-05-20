副手向天下徵才　柯文哲：黃珊珊也是其中一個

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柯文哲今天上午在淡水舉行政見記者會，宣示參選2024決心。他強調，台灣應該要由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府來帶領，讓人民迎向光明希望，並且要讓2024成為翻轉台灣命運的轉捩點。政見會結束後，柯文哲於現場接受媒體訪問。
總統蔡英文今天在執政7週年記者會提及，台灣雖然身處風險之中，但絕對不是風險製造者，並表示執政團隊認真做事，也懂得反省。媒體詢問柯文哲如何看待蔡總統談話。
柯文哲表示，台灣理論上不應發生戰爭，中美之間沒有進行世界大戰決心，不過人類絕大多數戰爭仍是意外，應設法降低台海衝突危機，避免擦槍走火。
柯文哲也說，蔡總統表示執政團隊懂得反省，不過更重要的是實際改正，「只有反省沒有改進，是沒有用的」。
黃珊珊接任柯文哲競選總幹事，媒體詢問是否可能有「柯珊配」可能。柯文哲表示，之前已宣布向天下徵才，黃珊珊也是天下人才其中一個，開放向天下徵詢過程中，將找出最好人選。
未獲國民黨徵召參選總統的鴻海創辦人郭台銘昨天赴日，行前受訪時表達努力不夠，對不起中華民國國民、台灣人民。對此，柯文哲表示，國民黨的家務事不便講太多，只是他曾跟郭台銘講過，參加比賽好歹要知道比賽規則，且比賽規則要事先公布，這樣的結果這只是驗證他的事先預測。
柯文哲也提到，民進黨在2022年選舉大敗的其中一個原因，是僅有屏東縣舉行黨內初選，其餘都是主席一人決定。他說，這就是政治價值的問題，應相信眾人的智慧超越個人的智慧，應相信制度，而不是個人。
外界認為郭台銘若不與國民黨合作，柯文哲可能未來民調超車。對此，柯文哲表示，人活在世界上要成功有3個因素，分別是天份、運氣、努力，但天份、運氣都不是自己能決定，但仍會好好努力。（編輯：郭無患）1120520