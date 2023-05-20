孫盛希快看！緋聞男友跑車副駕是性感辣妹 她讚他「很騷」
新人J.M3劉宣怡推出新歌〈X〉，MV邀來孫盛希緋聞男友KIRE拍攝，兩人在MV中化身無畏世俗眼光的雌雄大盜，導演準備了一台名貴的跑車作為道具，讓KIRE笑說：「我滿腦只想到車子很貴，當下緊張到只想把車開好！」在MV裡有著火辣裝扮的劉宣怡則是笑說：「還好我有買保險。」也分享對KIRE的第一印象是「很騷」。
記者吳雨婕/綜合報導
劉宣怡的EP首波主打單曲〈X〉是她與KIRE的合作，歌曲希望呈現出「聯手對抗世界」的概念，象徵一起並肩作戰，勝過孤軍奮戰，兩人回想起初識的第一印象，劉宣怡透露：「我第一次見到KIRE就是在希希（孫盛希）的演唱會，覺得這個男生很性感很騷也很酷；變比較熟之後就發現他是一個很搞笑的人，有時煩到好笑！他還有令我很意外的一點是他很常看書，是有上進心的人，挺讓我佩服的。」KIRE則分享：「J.M3比我想像中的安靜很多，可能因為印象中女饒舌歌手會比較大剌剌，但她相對是比較文靜的女生，跟在舞台上很有反差！」
為了拍攝新歌〈X〉的MV，劉宣怡特別在4月初從新加坡飛到台北拍攝，此次MV由KIRE親自擔任視覺總監，兩人在MV裡化身無畏世俗眼光的雌雄大盜，成為在夜晚中狂放不羈的暗夜騎士，上演一段為了打破困境，因此狂飆逃亡刺激戲碼，拍攝團隊甚至特別準備了一輛名貴跑車，拍攝過程中，KIRE擔任駕駛者，因為跑車價值高昂，讓KIRE一度緊張表示：「我現在滿腦子只覺得『車很貴』，要駕駛它我壓力好大。」劉宣怡則在一旁看好戲的笑說：「你怕我也怕，幸好我有買保險！」