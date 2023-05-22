不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰　女友IG被出征

剩3天！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價95元　福勝亭豬排日優惠

▲三商巧福生日慶剩3天！招牌「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」全特價95元。福勝亭25日豬排日優惠，5月「厚切活力豬排定食」2份425️元，白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。（圖／記者葉政勳攝）
▲三商巧福生日慶剩3天！招牌「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」全特價95元。福勝亭25日豬排日優惠，5月「厚切活力豬排定食」2份425️元，白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。（圖／記者葉政勳攝）

記者蕭涵云/台北報導

三商巧福生日慶！招牌「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯」通通只要特價95元，即日起至5/24還剩3天，吃一碗就省50元銅板。福勝亭每月25日豬排日優惠，5月推出「厚切活力豬排定食」2份425️元，還可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌三商巧福生日慶！原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都95元
三商巧福歡慶40週年生日慶，即日起至5/24(三)，「原汁牛肉麵」特價95元（原價145元），「紅燒排骨飯」也是特價95元（原價120元），吃一次就省下50元銅板，優惠剩下倒數3天大家快把握。

同時還有超值套餐優惠， 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價120元、「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價125元、 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價140元。 

▲三商巧福2022週年慶，招牌餐點百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元，優惠只剩倒數4天。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲三商巧福生日慶，原汁牛肉麵和紅燒排骨飯通通均一價95元。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
而且加入「i美食卡APP」會員，消費滿150元就送40元折價券，將於消費後二日內歸入APP票夾中。提醒大家，中壢站、南投站、西螺北、西螺南門市未配合美食卡；詳細票券使用期限及兌換說明，請依票券注意事項為準。牛肉部位及配菜隨季節更換；桃園機場門市不配合生日慶活動；本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動不得與其他優惠折扣合併使用。

📌福勝亭：25日豬排日優惠！
福勝亭每月25日豬排日優惠，5月宣布為「厚切活力豬排定食」2份425️元，只要在5/25(四)當日點用2份厚切活力豬排定食，即可享特價425元（原價500元），現省75元，還可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。

▲福勝亭再度與《自由時報》合作「買套餐送主餐」的讀者好享券，鎖定3/9出版的報紙頭版，憑剪報優惠券大吃2套超飽定食現賺195元，還有免費續加的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭25日豬排日，推出「厚切活力豬排定食」2份425️元，再享白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

才95元！三商巧福生日慶「牛肉麵、排骨飯」優惠8天　1招再送40元

週末速食優惠／麥當勞6款「買一送一」　拿坡里大披薩+6炸雞520元

喝22天！星巴克520開抽「買一送一」　星冰樂+蛋糕優惠懶人包

應援會考雞霸分！頂呱呱「100元畢業季套餐」　摩斯漢堡+紅茶79元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀