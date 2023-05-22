剩3天！三商巧福「牛肉麵、排骨飯」特價95元　福勝亭豬排日優惠

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三商巧福歡慶40週年生日慶，即日起至5/24(三)，「原汁牛肉麵」特價95元（原價145元），「紅燒排骨飯」也是特價95元（原價120元），吃一次就省下50元銅板，優惠剩下倒數3天大家快把握。
同時還有超值套餐優惠， 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價120元、「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價125元、 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價140元。
而且加入「i美食卡APP」會員，消費滿150元就送40元折價券，將於消費後二日內歸入APP票夾中。提醒大家，中壢站、南投站、西螺北、西螺南門市未配合美食卡；詳細票券使用期限及兌換說明，請依票券注意事項為準。牛肉部位及配菜隨季節更換；桃園機場門市不配合生日慶活動；本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動不得與其他優惠折扣合併使用。
📌福勝亭：25日豬排日優惠！
福勝亭每月25日豬排日優惠，5月宣布為「厚切活力豬排定食」2份425️元，只要在5/25(四)當日點用2份厚切活力豬排定食，即可享特價425元（原價500元），現省75元，還可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽。