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白宮：援烏F-16供日後防禦　反攻不必用

▲白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國移交F-16戰機給烏克蘭將只供防禦之用，不涉春季反攻。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國移交F-16戰機給烏克蘭將只供防禦之用，不涉春季反攻。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社日本廣島20日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登「期待」在廣島與烏克蘭領袖澤倫斯基見面，證實兩人將在G7峰會場邊會面。白宮還說援烏F-16戰機是供基輔日後防禦之用，不涉春季反攻。

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法新社報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，「總統拜登肯定將與他見面…總統期待能有機會坐下來面對面會談」，但沒有提供會談何時舉行的細節。

日本媒體報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早前往沙烏地阿拉伯，預計將於今天抵達日本。

在傳出澤倫斯基將意外親身出席七大工業國集團（G7）峰會前，白宮總算宣布同意盟國向烏克蘭提供美製F-16戰機後。

烏克蘭一直懇求盟國提供F-16，以取代機齡老舊且飽受戰火蹂躪的俄製飛機機隊，但拜登先前表示美國不會批准援烏F-16。華府擔憂此舉將激怒莫斯科，且形同美國更直接涉入俄烏戰爭。

蘇利文說移交F-16戰機給烏克蘭，不會打破華府既希望「避免第三次世界大戰」又能支持烏克蘭的關鍵平衡。他說F-16戰機將只供防禦之用。

他說：「美國不是在允許或支持對深入俄羅斯境內發動攻擊，烏克蘭也一直說他們會遵守。」

在回應批評美國同意盟國向烏克蘭運送F-16拖太久時，蘇利文說烏克蘭預計幾週後發動的反攻不需用到F-16，援烏F-16與所需的飛行員培訓只是長期重建烏克蘭空軍的一部分。

他說：「我們已來到往前看且應問『烏克蘭需要什麼…（日後）才能嚇阻與抵禦俄羅斯入侵』的時候了。」

「F-16是這個多重任務的一部分，第一步顯然將是開展訓練，然後與盟國、夥伴和烏克蘭人合作，以決定在實際提供飛機時該怎麼做，好與時俱進。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120520

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