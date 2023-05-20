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蔡政府執政7週年！小英為缺蛋致歉　朝加薪減稅繼續努力

▲總統蔡英文今天在執政7週年記者會表示，前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了，政府也記取教訓，緊盯民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，降低對國人生活的影響。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）
▲總統蔡英文今天在執政7週年記者會表示，前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了，政府也記取教訓，緊盯民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，降低對國人生活的影響。（圖／記者呂炯昌攝，2023.05.20）

中央社

（中央社台北20日電）總統蔡英文今天在執政7週年記者會表示，前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了，政府也記取教訓，緊盯民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，降低對國人生活的影響。接下來在政府財政穩健的前提下，會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。

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此外，針對鴻海創辦人郭台銘日前談到BNT疫苗採購過程，提及「大小姐」希望他不要買。蔡總統回應，從沒聽過郭台銘這樣說。

蔡總統表示，當年政府與郭台銘共同努力，期盼達成全民期待，取得BNT疫苗，雖然那段時間有起起伏伏，也碰到困難障礙，但都一起克服。她希望大家的記憶可以留在共同努力的那段時間，「那是一個美好的記憶」。

蔡總統就職7週年，她上午在總統府召開記者會說明執政成績與未來擘劃，同時回應媒體提問。

她表示，這7年有成功，也有挫折，改革會有陣痛，執政也總有很多地方可以做得更好。但執政團隊認真做事，也懂得反省，總是快速調整、找出方法、扛住壓力、解決問題，來因應國際情勢的變局，回應民意的期待。

對於後疫情時代的經濟發展和民生課題，蔡總統指出，政府正透過疫後特別預算，持續調整強化產業體質；行政院傾全力解決缺工問題之外，也會提出優化留才久用機制，並且將更進一步提出完整的人才供給方案，要維持各行各業發展的動能，也替下一個階段台灣產業競爭力提前部署。

此外，總統說，開啟國門的台灣，更歡迎全世界的旅客，包括港、澳和對岸民眾來體驗台灣，感受台灣獨特的文化魅力，以及安全和便利。

蔡總統說，前陣子缺蛋的問題，很抱歉讓大家都辛苦了，政府也記取教訓，隨時緊盯各項民生物資的供給和物價，跨部會整合因應，盡可能降低對國人生活的影響。現在是5月的報稅季。今年的免稅額和扣除額再次提高，減輕大家的負擔。接下來在政府財政穩健的前提下，會繼續朝向加薪、減稅、增福利的方向繼續努力。（編輯：郭無患）1120520

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