星巴克「買一送一」今天開始兌換　還有「第二杯半價」喝到6/11

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星巴克最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」上週末開抽預領券，5/22(一)～6/11(日)完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，今起開始兌換，最後兌換至6/11(日)，長達22天「買一送一」、「第二杯半價」優惠可以喝。
提醒大家，活動參與方式為透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束；至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。
台積電系列門市、其他不適用門市如：一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、松山機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、礁溪、嘉義新港、竹東杞林、新竹州圖門市、松機T2、瑞洲、台中LALA、雲林麥寮、古亭。
📌伯朗咖啡：每週一「買一送一」
伯朗咖啡5月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買一送一」優惠。只要於5/22、5/29，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用）。但活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有優惠。