台股上演反彈秀！萬六大關守穩成指標　專家建議：將持股汰弱留強

投資台灣再添3企業　三大方案累計吸引超過2.06兆投資

▲經濟部投資業務處近日宣布，投資台灣事務所再添3家企業擴大投資台灣，截至目前三大方案已吸引1359家企業超過2兆614億元投資。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部投資業務處近日宣布，投資台灣事務所再添3家企業擴大投資台灣，截至目前三大方案已吸引1359家企業超過2兆614億元投資。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資業務處近日宣布，投資台灣事務所再添3家企業擴大投資台灣，包括聖凰科技、福綿纖維以及昭惠實業。截至目前三大方案已吸引1359家企業超過2兆614億元投資，預估創造14萬5613個本國就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

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投資台灣事務所再添3家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的聖凰科技，以及中小企業方案的福綿纖維及昭惠實業。

聖凰科技是晶圓載具微污染防治設備商，專注發展超潔淨充氣系統，應用於半導體晶片製造，公司也有提供客製化產品設計及維修服務。為配合頂尖客戶持續擴廠，公司將招募本國員工60名，斥資逾5億元於台中大肚區興建新廠，引進智慧化產線，同時建立專案管理系統及智慧物流，且為落實減碳排，廠房屋頂將設有太陽能板，並導入低碳排機械。

福綿纖維擁有40多年生產不織布的經驗，產品應用廣泛，包含醫用口罩、茶或咖啡包、衛材包裝、擦拭與過濾材及不織布柔版印刷、數位熱昇華印刷等，公司產品銷售至全球市場。依長遠發展需求，規劃將台灣打造成研發生產中心代表，預計在台南建新廠及在既有廠房導入智慧機械。強化主力產品熱風及熱壓不織布及靜電棉過濾材產量，也新增靜電纖維及紡織品數位直噴印刷等多元產業布局。此外，新廠也有節能減碳設施，廠房屋頂將設有太陽能板，廠內建置能源管理系統。整體投資規模達近5億元，預期可增加國內5個就業機會。

昭惠實業為醫療保健、體育保健及醫療消耗性產品的製造廠，擁有自有品牌「YASCO」及海外品牌「ZOYER」。生產及販售醫用口罩、軀幹裝具、肢體裝具、醫療耗材及醫療彈性襪至國內外市場。因應公司長期發展需求，計劃斥資逾3億元在嘉義朴子市興建D、E廠，將新設研發中心及智慧化產線。新廠亦符合永續發展理念，除了屋頂規劃設置太陽能發電系統外，建築物本身採綠建材，並配合省水節電設備，達到漸少碳排量的目的。預期投資完成後，將可為國內增加18個就業機會。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1359家企業超過2兆614億元投資，預估創造14萬5613個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有288家台商投資約1萬1751億元，創造8萬6366個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引906家中小企業投資約4182億元，帶來3萬3865個本國就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

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