猛烈雨彈又來了！全台「11縣市」豪大雨特報：新北注意雷擊
（15:30更新）屏東縣大雷雨，持續時間至16時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊。今（20）日鋒面滯在逐漸遠離中，不過受到殘存水氣影響，中部以北仍有些短暫雨、雷雨，午後山區會有雷陣雨發生，氣象局也針對基隆北海岸、臺北市山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區發布大雨，新北市升級為豪雨且要注意雷擊、溪(河)水暴漲。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２０）日新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區及臺北、苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
新北市除了升級豪雨特報外，下午15:15前出現大雷雨；大雨特報有基隆北海岸、臺北市山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區，影響時間將從20日下午，一直到今天晚上。
預報員也指出，明（21）日轉為西南風環境，除了中南部有局部短暫雨外，白天都是多雲到晴，想要出遊的民眾可以把握這一天。下週二（23日）清晨開始鋒面由北至南通過，要注意短暫大雨發生。