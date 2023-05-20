反嗆侯友宜接受九二共識 賴清德：替中國在台找代罪羔羊就是錯
國民黨今（20）日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜嗆民進黨總統參選人賴清德，「民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣。」對此，賴清德反嗆國民黨連初選都黑箱，並稱侯友宜接受「九九二共識」不能確保民主自由。
記者呂炯昌／台北報導
賴清德今日下午出席「2023全國高中職國際知識競賽」，會前媒體詢問侯友宜批民進黨撕裂台灣、民主自由是台灣人的DNA，賴清德表示，民主自由不是國民黨的DNA，國民黨專制統治時不是，就連現在辦理初選也是充滿黑箱，正如侯友宜說自由民主是國民黨DNA，中華民國的自由民主怎麼只有40年而已 ，侯友宜要談民主自由不能不了解台灣爭取民主自由的歷史，台灣現今的民主自由是台灣人千辛萬苦爭取來的，不是國民黨給予。
賴清德進一步說，甚至在台灣人爭取過程中，國民黨站在對立面，是統治者、鎮壓者，也是人民革新的對象，但台灣的民主正面臨空前危機，就是來自中國文攻武嚇 ，九二共識、一中原則、和平統一就是文攻，在台海進行軍演、不放棄武力犯台就是武嚇。若台灣接受文攻，屈從武嚇，中華民國的主權就沒了、中華民國台灣就不存在了。
賴清德說，這場選舉很重要，是要壯大民主台灣，還是回到專制獨裁懷抱，這場選舉是民主與專制的選擇，他很遺憾國民黨總統候選人接受了「九二共識」，也接受「一中原則」，在這樣的理念方向下是不能確保台灣的民主自由，其實分裂台灣的是中國，不是任何人，替中國在台灣找代罪羔羊就是錯。