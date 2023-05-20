桃園半裸男大鬧超商！毆警打到腦震盪 失控爆走「浩克」式怒吼
今（20）日早上，桃園中壢長沙路一間超商，一名身材魁武的28歲朱姓男子，疑似因為心情不佳，突然情緒暴走，赤裸上半身在店內摔東西，店員見狀趕忙報警，警方到場後朱男不聽勸，還動手狂毆員警數拳，導致1名員警腦震盪、1名面部挫傷，最終員警以辣椒水制服朱男，警詢後依傷害、毀損、妨害公務移送桃園地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
今天網路流傳一段影片，超商內一名肌肉猛男赤裸上身，突然出手攻擊員警，朝向員警揮拳，另名員警打算從後方制伏男子，卻反被追逐，這朱男情緒失控，在櫃檯前雙手握拳、仰天長吼，模樣宛如「綠巨人」浩克。
警方指出，今天上午朱男穿著一條短褲前往超商，過程中頻頻碎念，店員聽見他提到「輕生」字眼，擔心發生意外因而報警，警方獲報10分鐘內趕到現場時，朱男已失控地在店內翻箱倒櫃，亂摔商品。
警方表示，朱男看到員警出現後突然暴走，出拳追打員警，造成1名員警輕微腦震盪，另1名員警則是面部挫傷，最後於3分鐘內噴灑辣椒水最後制伏。
據了解，朱男為世界自然健美聯合會職業選手，身材健壯魁武。警方表示，朱男並未飲酒，警詢後將依傷害、毀損、妨害公務移送桃園地檢署偵辦。