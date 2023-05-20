雷神克里斯漢斯沃「火燒21分鐘」 回歸《驚天營救2》化身百人斬
Netflix高人氣動作片《驚天營救》繼2020年後，睽違3年隆重推出續集《驚天營救2》，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）回鍋演出泰勒雷克（Tyler Rake），再度以動作巨星之姿與觀眾相見。在第一集歷經九死一生後，雷克再度當起澳洲黑市傭兵，受託展開另一場致命的危險任務，勇闖監獄營救多名慘遭毒打的囚犯，而這些囚犯的家人正是某個殘酷無情的喬治亞幫派分子。
記者黃雅琪/綜合報導
《驚天營救2》正式預告中，克里斯漢斯沃在長達百米的火車與槍手激烈攻防，躲避直升機散彈槍攻擊，精準槍法直接將多名敵對傭兵一槍斃命，誓死捍衛人質為最終目標。兄弟檔導演喬羅素與安東尼羅素透露：「某一驚險且刺激的場景是連續拍攝14分鐘，雖然實際可能不會是剛好14分鐘，我還沒有拿出手錶計算，但應該非常準確。」喬羅素暗示它可能跟「一架直升機」有關。
另外一場大動作監獄打鬥場面，克里斯化身「最強百人斬」，以一打百從監獄營救人質。營救的過程中，天外甚至飛來一顆燃燒彈在天空中爆炸，讓克里斯直接成為一位「玩火的男人」。身兼製作人的克里斯漢斯沃在Twitter表示：「光是單次拍攝那場著火的場景就要足足21分鐘，你沒聽錯就是21分鐘。讓我們體驗這一場驚心動魄的生死考驗吧！」
導演受訪時表示：「當我看到克里斯在大雪中毆打一群囚犯的畫面，鏡頭下漫天大雪與熊熊火焰，那個畫面讓我無法喊卡，而且火焰是來真的，沒有運用CG特效。我看到克里斯的敬業精神，因為他需要不停地重複這個動作，而且就我所知沒有一位大咖明星願意為戲做出這樣的犧牲，克里斯就是其中一位。」《驚天營救2》6月16日Netflix上線。