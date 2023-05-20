希臘21日大選　總理打穩定牌籲支持建設新國家

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畢業於哈佛大學的米佐塔基斯表示，過去4年，「我們奠定了基礎，後天…我們將繼續建設一個新希臘」。
但左翼的齊普拉斯 (Alexis Tsipras)在希臘第3大城巴特拉斯（Patras）反擊說，現任政府讓許多民眾陷入困境。
齊普拉斯指責米佐塔基斯承諾「更好的工作和薪資，只是讓中產階級靠折價券過活」，他敦促選民「打開改變的大門」，「在週日結束惡夢」。今年近1000萬名希臘人有資格在21日選舉中作出選擇。
希臘經歷十多年債務困境後，正享受難得的經濟穩定，但不斷上漲的生活成本仍是一個關鍵問題。
數週以來，出身政治世家的米佐塔基斯和無神論者齊普拉斯巡迴希臘各地爭取選民支持。由於選制改變，這次大選可能需要進行第2輪投票，日期或許會落在7月2日。
目前民調顯示，即將卸任的米佐塔基斯明顯領先對手5至7個百分點，但21日的投票規定要求絕對多數才能直接勝出，任何政黨都不可能通過這樣的高門檻。
米佐塔基斯一再敦促選民不要揮霍希臘的經濟成果。他警告，鑑於烏克蘭戰爭和通貨膨脹等全球性挑戰，如果不讓他的新民主黨（New Democracy party）掌權，將導致希臘「癱瘓」和「混亂」。
現年48歲的齊普拉斯曾在2015年至2019年擔任希臘總理，他在2015年曾主導一場困難重重的紓困談判。他說，政府的盟友們在米佐塔基斯執政期間得到最多好處。
齊普拉斯正推動加薪，但米佐塔基斯說，此舉花費將超過800億歐元。而齊普拉斯估算的數字要低4倍，他還認為，希臘可獲得更多歐盟財務援助。
齊普拉斯否認在財政上不負責任，他說，在他任期內，希臘「安全退出了紓困計畫，我們重新談判了公共債務，並在國庫中留下370億歐元」。
然而，米佐塔基斯過去在選戰中對上齊普拉斯從未敗北，他這次選擇大打「穩定」牌。他問道：「我們是要繼續建設一個強大的希臘，還是回到希臘被歐洲遺棄的時代？」（譯者：屈享平／核稿：曾依璇）1120520