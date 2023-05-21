小滿後濕氣重！皮膚醫籲「同雙鞋別穿2天」：恐害發癢難痊癒
今（21）日迎來小滿節氣，是24節氣中夏季的第2個節氣，溫度上升、濕氣重，給了細菌、病毒繁殖的好機會！對此，開業皮膚科醫師趙昭明指出，今（2023）年夏季開始皮膚科濕疹、黴菌患者增至兩成，提醒民眾要少曬太陽、保持乾燥、鞋子交替穿，尤其不要連續兩天穿同一雙鞋，殘留濕氣未散除，恐患香港腳且不斷復發，難以痊癒。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據皮膚科醫師趙昭明提醒，夏季容易出現皮膚搔癢的狀況，恐是三點主因造成，一「過量紫外線」單次曝曬陽光下別超過15分鐘，否則容易破皮膚細胞，導致發炎就會紅腫搔癢；第二點「未保持乾燥」要穿可吸汗透氣的衣物，若是大量流汗要立即擦拭，並且注意胯下等皮膚皺摺處，若是有汗水加上衣物摩擦，恐怕會有汗疹、濕疹同時出現的現象。
還有最後民眾常常誤犯的一點，就是「同雙鞋穿超過一天」，趙昭明醫師表示，腳部容易出汗，當穿布鞋、球鞋、皮鞋等悶熱的鞋型，會讓濕氣殘留在鞋子內部，不容易散掉、蒸發，建議至少有兩雙交替穿，不要同雙鞋穿兩天，否則濕氣容易滋生細菌，患上香港腳的機會增加，且香港腳並無法徹底痊癒，一但有過就會反反覆覆發作，搔癢難耐。
最後醫師也提醒，民眾常常沒有注意到季節溫差交替，導致皮膚炎感染的問題發生，除了上述可注意的要點外，飲食上也要少吃甜食、重口味，否則這類食物吃多，容易讓皮膚敏感、老化，不好的毒素加上發炎因子，造成皮膚問題不斷，搔癢紅腫卻又不能抓的窘境！