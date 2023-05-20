同框韓國議長合照 加拿大總理杜魯道「禮儀腿」站姿掀爭議
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在出席G7峰會前，先前往韓國進行訪問，歡慶兩國建交60週年。杜魯道在與韓國國會議長金振杓合照時，做出了「禮儀腿」的動作，兩腿張開讓自己在照片中看起來與金振杓同高。現場官員都被杜魯道舉動逗笑，「禮儀腿」在韓國被視為貼心與紳士的舉動，但或許是文化差異，這張合照在加拿大保守派媒體看來，卻是怪異尷尬，痛批杜魯道讓加拿大蒙羞，意外掀起論戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，這張照片是拍攝在杜魯道於韓國國會演說之前，杜魯道與許多韓國政治人物合影留念，也包括身高差距滿大的金振杓。杜魯道身高約188公分，金振杓身高約170公分，合照時杜魯道做出「禮儀腿」，金振杓也墊起腳尖，兩人互動方式讓現場眾人哈哈大笑。
杜魯道的行為在韓國獲得高度好評，「禮儀腿」在韓國一般被視作展現貼心、關懷的紳士舉止，許多男明星都會在合照時，擺出「禮儀腿」來配合旁人的身高。但看在加拿大保守派媒體眼中，對於杜魯道在外交場合中擺出「禮儀腿」的姿勢十分不解，痛批杜魯道讓加拿大蒙羞。
其實這不是杜魯道第一次因為與其他政治人物的互動受到關注，杜魯道經常在外交場合展現出熱情，但他的握手方式被外媒形容為「笨拙」，讓場面有時顯得古怪，尤其過去杜魯道與美國前總統川普握手，更被稱作經典，兩人的握手方式都相當「非典型」政治人物。不過，至少這一次杜魯道的「禮儀腿」，在韓國媒體界收到廣泛稱讚。