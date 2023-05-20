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NBA季後賽分析／詹皇的錯位、AD的退防　湖人G3得做出必要的調整

▲洛杉磯湖人在西區決賽以0:2落後給丹佛金塊，要逆轉晉級非常困難，球隊有必要在回到主場後進行調整。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在西區決賽以0:2落後給丹佛金塊，要逆轉晉級非常困難，球隊有必要在回到主場後進行調整。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

洛杉磯湖人還有機會從西區決賽0:2落後的局面下反彈嗎？客觀來說，就如LeBron James所表示的那樣：在被贏下四場比賽之前，一切都是有機會的。但歷史數據不站在他們那邊，球隊回到主場後要做出必要的調整。

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在第一場比賽，Anthony Davis得到了40分，但湖人被Nikola Jokic統治了籃板，並控制住節奏，最終輸球；第二場比賽，他們降低了Jokic的影響力，但在第四節Jamal Murray接管了比賽。

金塊在西決至今的發揮並非完美的，但他們像一支冠軍球隊一樣，展現了自己很大的調整彈性，證明自己可以用不同的方式去贏下比賽，是一支堅韌的球隊。所以，現在壓力都給到湖人了，他們必須要解決對手給出的問題，否則這個系列賽就即將結束。

LeBron James能否回到更年輕的版本去衝擊內線　去給金塊雙星施加更多防守壓力

▲LeBron James疑似在西區決賽G2受傷，但第三戰他還是很有可能帶傷上陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James得在錯位的情況中更積極，對籃框造成更大的壓力。（圖／美聯社／達志影像）
James在本次季後賽場均只切入7.4次，在分區決賽兩戰他提升到場均9.5次。而現在的情況可能需要他更多地去嘗試去做這樣的動作，不能再滿足於停留在無球端。因為目前為止，球隊幾名後衛的發揮並不是很理想。

Austin Reaves、D'Angelo Russell、Schroder和Lonnie Walker IV這些主力後衛在擋拆面對Jokic的情況下，應該要有很好的發揮，但是金塊更大體型的外線防守者將他們限制的很好，前兩戰4人的投籃命中率總和才剛好突破40%。

在第一場比賽，James很積極的去尋找Murray去單打，收到可觀的回報；但在第戰這樣的進攻方式減少了，不確定這是由於金塊在防守端更努力的去避免這樣的情況發生，還是因為前者在那場比賽中消耗過大，而無力進入那個對位。

但在G3，他絕對必須要強勢的去進攻Murray、甚至是Jokic，不能讓兩人在進攻端還留有如此多的餘力。在前兩場比賽，他對位Murray共出手12次，打進8球，傳出6次助攻，這是一個足以改變比賽平衡的攻擊策略。

本系列賽中，他的三分球表現並不好(10投0中)，雖然這其中肯定有某些運氣使然——回到主場我們也能夠預期到他能反彈。但金塊肯定更願意請他跳投，只有施加給禁區更多壓力，才能主動的去改變對手的調度和防守方式。

Jokic快攻推進能力極強　AD必須加快自己回防的速度

▲洛杉磯湖人隊球星Anthony Davis（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis必須要加快自己的回防速度（圖／美聯社／達志影像）
在防守方面，湖人在對位Jokic上做得很不錯，顯然這位明星中鋒會不斷地打出統治級的表現，但若他不能深入禁區的咽喉位置——在可接受的效率下、不用進行太多的弱側協防，那都是紫金軍可以接受的。

這方面湖人不會改變太多，回到主場他們應該還是會讓Anthony Davis、James和八村壘三人去輪流主防。但問題比較大的是在防守快攻方面，他們做不到在攻防轉換中迅速落位，在G1、G2被金塊靠著轉換得到了他們系列賽總分中17.1%的分數(共41分)。這肯定會讓人覺得沮喪，因為在G2他們似乎找到了降低Jokic半場破壞力的方式，讓對手在前三節的時間裡有些掙扎。

根據《The Ringer》專欄作家Seerat Sohi從Cleaning the Glass整理出來的數據，湖人在第2戰大部分時候壓制金塊半場進攻效率在約80左右的數字，即使末節Murray爆發，也只有91.6，他們應該會對此感到滿意。

但Jokic是如此聰明，他能感知到、並有能力運用對手的弱點並加以打擊，他在抓下籃板後第一時間的推進，已經給湖人造成太大的麻煩，Davis在這種情境下，不但無法施加自己的影響力，還常常讓金塊產生多打少的機會。

丹佛很需要那些分數，因為他們在半場進攻能力上，主要依賴Jokic和Murray的兩人小組配合。其他人面對湖人防守要自己創造機會的難度比較高。但這支球隊的後場和側翼很強壯，可以在攻防轉換中去欺負洛城的後衛。

所以湖人要加快自己的退防速度，Davis應該要考慮放棄爭搶進攻籃板，讓自己更快的回到另一邊的半場防守。這樣的做法並不稀奇，馬刺在2013-14兩年面對熱火時，Tim Duncan都是這麼做的。

進攻機會很重要，但面對這樣子的超級巨星，你有時候就是必須要做出取捨。

湖人主力後衛群表現低迷　Ham第三戰可能必須要縮緊輪換

▲湖人先發後衛D'Angelo Russell全場19投9中，攻下19分6助攻，還打進了關鍵拋投，幫助球隊先下一城。（圖／美聯社／達志影像）
▲D'Angelo Russell能否找回狀態，對湖人來說很重要。（圖／美聯社／達志影像）
雖然金塊的防守問題在進入到季後賽後，在某種程度上因為面對的對手自身的進攻點問題而得到緩解，但他們的弱點仍是沒有一個真正合格的護框者，這在首輪對上灰狼守不住Anthony Edwards時，就已經暴露出來。

Jokic的防守表現依然是他唯一的軟肋，當他在場上時，金塊要比他下場時每百回合多丟將近13分，對手的有效命中率、三分球命中率和籃下命中率也都大幅上漲。

湖人在前兩戰對此未盡全功，只有八村壘給他造成比較大的威脅，這主要是因為——如前所述——Russell、Schroder等後衛有些低迷。所以Darvin Ham看起來必須要在G3做出一些抉擇。

Russell必須找回自己，至少要能命中外線空檔；如果不能，那球隊必須當機立斷的改變輪換方式。

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