把握好天氣！週日各地多雲到晴 揭瑪娃颱風「下週對台影響」
今（20）日鋒面慢慢遠離，全台有11地區發出豪大雨特報，不過根據中央氣象局指出，明（21）日將是難得的好天氣，除了中南部有局部短暫雨外，白天都是多雲到晴，想要出遊可得把握這天，否則週一（22）又有另一波鋒面靠近，降雨由北至南遞增，下週二（23日）白天雨勢最猛烈。
記者鍾怡婷/綜合報導
而原位於關島南南東方海面之熱帶性低氣壓已於今（20）日14時發展為輕度颱風，編號第2號(國際命名: MAWAR，中文譯名:瑪娃)，預測未來朝北北西轉西北移動，氣象局將持續觀察。氣象局預報員指出，瑪娃颱風目前約台灣三千五百公尺外的海面上，距離台灣地理位置非常遙遠，對台影響至少要在一週後。
根據天氣風險公司分析指出，下週一北方又有一道鋒面建立靠近，白天期間臺灣屬於鋒前西南風增強環境，高溫又進一步提升，戶外活動記得要多補充水避免中暑。同時迎風面的中南部就陸續有些短暫陣雨或是雷雨機會。
晚間開始至下週二清晨，鋒面將由北至南的通過，各地降雨也會由北至南逐漸增多，轉有短暫雷陣雨，期間仍要防範短時較大雨勢，尤其是中北部地區。
週一（22日）鋒面前緣靠近，各地篇高溫悶熱，溫度標破33度，南部略在高溫1-2度，中南部有焚風發生機會。週二鋒面通過台灣，受到降雨及濕氣的影響，溫度下滑，各地高溫落在25至28度左右，提醒民眾除了攜帶雨具也要注意溫差。