壯壯期待飛往美國大聯盟！羞曝要送「蜜桃寫真集」給大谷翔平
樂天女孩將在明（21）日前往美國大聯盟參加台灣日活動，可以說是另類的台灣啦啦隊之光，而被譽為「人間水蜜桃」美名的團長壯壯，今日出席活動時也難掩期待神情，迫不及待見到球星大谷翔平，也希望能親手把自己的寫真集送給對方。
記者詹鎰睿/綜合報導
壯壯與林吟蔚20日出席「女子心跳節」活動，林吟蔚也分享，她用了從小到大，靠著表演、拍戲、賣假髮、駐唱以及爸爸安迪的小遺產等，存了大約200萬的頭期款，一年半前捨棄買房，轉而投資自創品牌「心碎實驗室」。
雖然創業初期常常焦慮而失眠，就怕血本無歸，所幸目前都已經穩定成長，林吟蔚也用自身經驗，花了將近一年多的時間來研發護髮產品項目，希望在520這天鼓勵女性們不要活在年齡框架，無論有沒有情人，都要對自己充滿自信，好好愛自己，勇敢做自己。
即將出發到美國大聯盟的壯壯，也非常期待能看到心目中的偶像男神大谷翔平，她透露，這次旅程會帶著自己的寫真集，希望有機會親自送給對方。另外，壯壯也分享，目前每年大概會拿出收入的三分之一，大概6位數來投資黃金、外幣，若碰到有人要借錢，她則會以「血汗錢很辛苦」為由婉拒，畢竟每一筆收入都是用汗水換來的。