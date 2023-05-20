楊丞琳跳舞被嘲笑！不忍了爆粗口 「老娘會一直跳下去」
楊丞琳熱愛舞蹈，不過因為腰傷，讓她鮮少在公開場合上跳舞，近來她在大陸舞蹈節目展現舞姿，但卻因為表情過於用力，遭網友狂酸，還被截圖做成哏圖，飽受攻擊的她，於今（20）日在微博發聲反擊，爆粗口喊「會一直跳下去」。
記者吳雨婕/綜合報導
楊丞琳近來參與錄製大陸綜藝節目《了不起舞社》，舞姿與表情成為話題，她在微博分享最新一集節目中，她帶來以「和解」為主題的舞蹈，其中一段是舞者們把她向上舉起的高難度動作，跳完後博得滿堂彩。楊丞琳表示，自己從小就是很有自信的人，「但是來到了這個環境以後，很多時候我在做每一件事情，都會有人覺得『妳為什麼要這麼做、妳根本不適合，或是妳不會』。」
楊丞琳提到她會以「和解」做為舞蹈主題的原因，「為什麼要跟自己和解，一部分是我要消化，外界給我的情緒，我要相信的是自己，而不是相信我聽到的；另外一個跟自己和解是，當我質疑我自己的時候，我可不可以抱抱我自己，可不可以告訴自己『妳不要懷疑自己，妳做得很好』。」楊丞琳轉發自己跳舞的影片時，則是特別提到：「在往熱愛的路邁進的同時，一路走來有許多雜音，但我依然要說，即使明年奔四了，老娘還是會一直跳下去，讓我們都與自己和解吧。」