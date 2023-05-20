會考國文首創「找碴題」　寫作測驗書寫觀影社會現象

112年國中教育會考於今、明（21）兩天舉行，全國19萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試，今年共計19.8萬人報考，不僅已是連續第2年報名人數低於20萬人，人數甚至創下新低紀錄。
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考題結合重大的議題包括，能源、性別平等、原住民以及資訊。此外，今年試題卷結合藝術涵養與美感素養， 首創「找碴題」，透過羅浮宮名畫<拿破崙的加冕禮> 描述，介紹畫的構圖與作畫緣由，考生須根據文章描述，來推論文本內容，包括推論拿破崙選擇巴黎聖母院加冕的原因以及推論畫家選擇拿破崙為約瑟芬加冕畫面的原因，並比較模擬圖與文中畫面與模擬圖的差異。
在寫作測驗方面，此次命題以「近年來台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」為資訊 ，以圖表呈現台灣民眾最愛的六種影劇類型，考生在閱讀統計圖後，需簡要說明自身對圖表的理解，將理解結合經驗或見聞，寫下感受或想法，教育部指出，此次試題需要閱讀理解能力，考生在整合圖文引導訊息後，分析圖表所傳達的訊息 ，接著連結到生活上的經驗與能敘述想法說明觀點，試題貼近學生生活經驗與價值，命題素材生活化，寫作發展空間寬廣。
據教育部統計，國文考科缺考率為1.21%，共有2397人，到考率為98.79%。另外，有2位考生犯下一般舞弊或嚴重違規行為，30位考生有一般違規行為，違規統計共計32人。寫作測驗缺考率為1.35%，共有2668人，到考率為98.65%。另外，有10位考生犯下一般舞弊或嚴重違規行為，49位考生有一般違規行為，違規統計共計59人。