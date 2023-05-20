調漲基本工資？勞動部：朝合宜調升努力

近年來，青年薪資問題受到各界重視，自總統蔡英文上任以來，勞動部已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至今年的2萬6400元，時薪由120元調升至176元，針對今年是否「連8漲」，勞動部今（20）日表示，將依法召開「基本工資審議委員會議」，檢討基本工資，盼能透過勞、資、學、政四方委員代表共同討論，參酌CPI與GDP等數據，以及整體社會經濟情勢，共同朝合宜調升的方向來努力。
記者鄭妤安／台北報導
勞動部今日稍早發出新聞稿指出，為落實總統蔡英文支持青年就業政策，每年持續檢討基本工資，保障初入職場的青年勞工薪資權益，基本工資已連續7年調漲，總調幅近32%，時薪總調幅近47%。
2019年統合部會資源推動「投資青年就業方案」，已協助75萬名青年就業，2022年大專以上青年畢業1年後平均勞退提繳工資已提升至3.9萬元，並於今（2023）年持續推動「投資青年就業方案」第二期，預計投入160億元，協助80萬名青年就業。
勞動部提到，自蔡總統上任以來，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6400元；時薪由120元調升到176元。今年也將依法召開「基本工資審議委員會議」，檢討基本工資，盼透過勞、資、學、政四方委員代表共同討論，參酌CPI與GDP等數據，以及整體社會經濟情勢，共同朝合宜調升的方向努力。