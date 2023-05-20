美國軍援烏克蘭F-16戰機 俄副外長嗆聲：此舉為西方帶來巨大風險
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於今（20）日下午抵達廣島，將加入之後的G7峰會。而美國總統拜登已表態，支持向烏克蘭提供F-16戰機，獲得澤倫斯基肯定是「歷史性的決定」。對此，俄羅斯副外交部長警告，此舉將讓西方國家給自己帶來「巨大風險」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）被問到美國將提供烏克蘭F-16戰機一事，回覆說「西方國家仍在堅持升級衝突。這將給他們自己帶來巨大的風險」。格魯希科強調，「我們會將這點納入考慮（指西方國家升級對烏克蘭的軍援），但我們絕對擁有所有必要的手段來實現我們的目標」。
美國過去數度公開表態拒絕提供F-16戰機給烏克蘭，但如今態度出現轉變，美方已同意透過第三國，將F-16戰機提供給基輔，並會協助訓練烏克蘭的飛行員。
然而為了不要過份刺激俄羅斯，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，F-16戰機只供防禦之用，不涉春季反攻。另外也有分析師指出，雖然美國承諾提供F-16戰機，但是具體時程、架數多少、搭載哪些武器，目前都還是未知數，提供F-16戰機的承諾可說是一種信號，但要真正在戰場上發揮影響，還需要後續大量的工作。