《小燕之夜》最萌主持「Q將」離世！張小燕4字悲痛發聲了
綜藝教母張小燕主持的談話性節目《SS小燕之夜》擔任助理主持的可愛柴犬「Q將」，已於昨（19）日離世，飼主Q娘也在臉書悲痛證實此消息，也讓許多粉絲、觀眾感到十分不捨，對此，張小燕也回應表示，「我很難過！」
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，從2010年開播的節目《SS小燕之夜》，因獨特又豐富的談話內容，再加上綜藝教母張小燕坐鎮，每集邀請的來賓陣容都很大咖，收視非常亮眼，2014年更找來「助理主持」Q將，也為節目注入可愛又逗趣的氛圍，而且Q將和張小燕的感情十分要好，還一度讓主人Q娘吃醋。
雖然2017年節目停播後，Q將的主人仍會定期在臉書粉專分享近況。怎料，Q娘今日卻在臉書悲痛寫下，「Q將已於昨天5/19離開了我們！這些年Q將陪伴了我們，不管是螢幕上慵懶的Q將，還是擔任治療犬服務的Q將，或是生活中那貼心又安靜的Q將，15年來，Q將都一直療癒了你我，謝謝Q將。」
面對外界關心，Q娘則回應，「這幾年我也感受到，大家對Q將的健康問題一直相當關心，看著牠經歷一次又一次戰勝病魔，雖然這次打輸了這一仗，但再也沒有病痛折磨了，希望Q將過去曾經帶給各位快樂、感動、開心、幸福，也希望大家將Q將的美好永存心裡，謝謝Q將，我們都愛祢。」
另據《中時新聞網》報導，張小燕聽聞消息後僅回應：「我很難過！」也讓人感受到張小燕對於昔日的夥伴離開，感到相當痛心。