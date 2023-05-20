與舒淇結婚近7年！48歲馮德倫「鬍鬚全白」現蹤坎城影展
第76屆坎城影展於本月16日正式揭幕，世界各地電影界的重量級人物齊聚，港星馮德倫受香港電影發展局（FDC）與創意香港（Create Hong Kong）邀請，出席坎城影展「新電影‧新人才」座談會。48歲的馮德倫與舒淇結婚將近7年，久違現身卻以全白鬍鬚示人，引發熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
馮德倫以監製、導演兼演員身分出席一連兩天的座談會，分別以「一個電影業領導者的演化」與「新影院、新動力：祝賀香港新晉電影製作人」為主題，跟演員袁澧林、新晉導演卓亦謙等人，交流對香港電影的獨特觀點。
馮德倫表示：「好榮幸、好開心FDC、CreateHK邀請我出席這一次座談會和香港之夜，好開心新導演還有新演員有一個深度的交流，分享大家在電影圈的經驗，希望將來都可以多點和香港新導演合作。」他也開心可以認識國外電影製作人：「藉著坎城影展也都有機會和一些外國的電影人和片商接觸，因為疫情關係好久沒回來了，都是一個好好玩的過程。」
馮德倫、袁澧林在座談會上同場分享，馮德倫起初因不認識對方，故在飛往坎城途中做足功課認識她：「因為我之前不認識袁澧林，所以在飛機上看了她的《窄路微塵》，覺得她演得好好，她將來一定會是好成功的演員。」