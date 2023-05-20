艾爾段選前談外交政策：還不到對俄制裁的地步

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「我們還沒有到像西方那樣對俄羅斯實施制裁的地步。我們不受西方制裁約束…我們是強大的國家，與俄羅斯的關係積極正面…俄羅斯及土耳其在每個可能的面向都需要彼此。」
土耳其5月14日舉行大選，拚競選連任的艾爾段及主要對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）都未過半，2人將於28日進入第二輪決選。
無論對西方或是對俄羅斯，2位候選人於許多外交議題上立場分歧。5月14日首輪總統大選前幾天，基里達歐魯對俄羅斯的口氣變得尖銳，指控俄方干預土耳其選舉，「如果想在5月15日後保持我們的友誼，就把你的手從土耳其政府上拿開」。
相比之下，艾爾段加倍經營與蒲亭的關係，並認為西方應該跟進，「西方並沒有採取非常平衡的作法…對像俄羅斯這樣的國家，你需要採取平衡的態度」。
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，艾爾段成為重要的權力掮客，在俄烏間採取平衡外交。他也幫助促成烏克蘭黑海穀物協議，讓因戰爭未能出口的數百萬噸小麥得以輸出，避免全球糧食危機。
艾爾段對主持人安德森（Becky Anderson）說，這項協議之所以能達成，「是因為我們與蒲亭總統的特殊關係」。
土俄年度貿易額達620億美元（約新台幣1兆8994億元）。今年稍早，蒲亭免除了土耳其必須向俄羅斯支付的天然氣費用。一般人認為，這有助擴大艾爾段競選連任的贏面。
艾爾段還協助確保烏克蘭及俄羅斯進行戰俘交換，土耳其也出面接待烏克蘭戰俘，並向基輔提供武器。
艾爾段也談到土耳其與西方關係緊張的另一個爆點：土耳其指控瑞典窩藏恐怖分子，多次反對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），使北約東擴進程於芬蘭加入後停滯。
他說：「只要瑞典繼續讓土耳其恐怖組織的分支在瑞典、斯德哥爾摩街頭恣意活動，我們就無法對瑞典加入北約抱有好感。」
瑞典拒絕土耳其多次對引渡「恐怖分子」的要求，認為這只能由瑞典法院決定。艾爾段說，在打擊恐怖主義方面，北約成員國應該抱持強硬的立場。
艾爾段還抨擊美國總統拜登（Joe Biden）2020年的白宮競選活動中稱他為「獨裁者」，並反問：「獨裁者會參加（總統）決選嗎？」
談到當前的選舉時，艾爾段態度樂觀，「這是土耳其新民主經驗。我相信我的人民將在下週日的選舉中支持強大民主」。
在5月14日的第一輪選舉中，艾爾段以近5個百分點領先基里達歐魯，他所屬的執政黨「正義發展黨」（AKP）也輕鬆贏得國會多數。艾爾段告訴CNN，他預計正義發展黨於選舉中的強勁表現將增加他在總統決選的勝算。
在野陣營將這次選舉形容為「土耳其民主的最後一役」，批評艾爾段在他20年治下掏空國家民主制度，削弱司法並壓制異議聲浪。批評人士還抨擊艾爾段的低利率經濟政策，導致通膨失控及貨幣里拉暴跌。
艾爾段否認鎮壓自由，聲稱「在土耳其沒有人因他們的想法而被關入獄」。「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）則指出，5月14日選舉前的幾週，有100多名記者、律師及地方政治人物被捕。
這位強人總統也為抑制利率的決定辯護，指這已經產生正面成果，「我有個論點，也就是利率和通膨正相關。利率越低，通膨率就越低…就我們所採取的步驟而言，我們已經看到了成果」。
對於在野陣營要求全面驅逐難民，艾爾段表示他將「鼓勵」約100萬難民返回敘利亞。他說，土耳其正在敘利亞北部、土耳其控制區建設基礎設施及房屋，「以便難民返回家園，這個過程已經開始了」。（編輯：張芷瑄）1120520