5億高中生墜亡「欄杆處有配偶指紋」！家屬懷疑不單純：被推下去
台中發生離奇命案！賴姓男高中生日前與經手家中房產的夏姓地政士助理，前往戶政事務所登記同性結婚，2個小時後竟在夏男住處墜樓身亡。據了解，檢警鑑識後發現，賴男陳屍地點的欄杆上，不僅有賴男的指紋，也出現夏男的指紋。賴母委託律師許哲維指出，這讓人懷疑賴男是遭推落，或是放置該處墜樓。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
檢方偵訊夏男時，他供稱兩人登記結束後返回他家，自己前往洗澡前，看到賴男獨自坐在客廳喝啤酒，洗完澡後賴男就不見蹤影，稍後就傳來他的死訊。
根據《ETtoday新聞雲》報導，檢警深入追查後發現，該處大樓為夏男置產投資用的房產，平時鮮少出入，兩人剛登記完，賴男又隨即在此處墜樓，加上現階段有消息傳出陽台欄杆除了採集到賴男，還有疑似夏男的指紋。對此，許哲維則表示，「那我們家屬會更加懷疑，賴是遭人推下去的，或是遭人放置墜落的」。
面對賴母指控謀財害命，根據《三立新聞網》報導中也指出，夏男則回應自己開偵查庭時「該怎麼回答就會怎麼回答！」暫時不會對外解釋，賴母有自己的立場才會說那些話，但非事情的全面。