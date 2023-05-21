邁向後疫情時代　越南為宣布COVID-19結束做準備

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范明正並下令越南衛生部以世界衛生組織（WHO）的建議為指導，結合越南的疫情發展現況，制定2023年至2025年的COVID-19防治新計畫。
范明正自2022年初以來一再敦促衛生主管機關借鑒國際經驗，採取新的方法與病毒共存，並將COVID-19視為地方性流行病（endemic）。
報導表示，越南12歲以上民眾在2022年中之前幾乎都打了2劑疫苗。
由於擔心新的變種病毒，不管是宣布COVID-19疫情結束，或是將COVID-19視為地方性流行病，越南衛生部態度一向謹慎。
越南衛生部的既定立場是，當WHO宣布COVID-19大流行病結束及越南的疫情控制得當時，才會跟進相關宣布。
至於疫情控制得當的定義是，28天的確診人數降至每10萬人少於90人，以及各省市完整接種疫苗的覆蓋率達80%，並且具備相關治療量能等。
WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日在記者會上表示，COVID-19不再屬於「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。
目前已知最早COVID-19病例在中國武漢現蹤，疫情隨即蔓延全球，不僅導致全球數百萬人喪命，還為世界經濟帶來浩劫、加重貧富不均。然而，外界對於病毒起源的看法不一，也不清楚一開始是如何在人群中傳播。
越南官方統計顯示，越南有超過4.3萬人死於這場百年大疫，但至少近一週以來沒有通報新增死亡病例。（編輯：張芷瑄）1120520