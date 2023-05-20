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田馥甄520突拋震撼彈！爆「不再辦演唱會」：小巨蛋是畢業典禮

▲田馥甄突然在520這天拋出震撼彈，發文感嘆「未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數」，也把這次在小巨蛋的演唱會視為「畢業典禮」。（圖／翻攝自田馥甄臉書）
▲田馥甄突然在520這天拋出震撼彈，發文感嘆「未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數」，也把這次在小巨蛋的演唱會視為「畢業典禮」。（圖／翻攝自田馥甄臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

歌手田馥甄日前才在40歲生日當天宣布，今年8月重返台北小巨蛋開唱，而且一唱就是5場，讓歌迷們相當興奮，怎料，今（20）日又突然發文感嘆，「未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數」，讓外界相當震驚。

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田馥甄選在今日下午5點20分發文表示，由於去年高雄乖舛的一一演唱會，大夥兒只拍了一張肄業照，就黯然收場，讓她不禁感嘆，「經歷了計畫趕不上變化的震撼教育，體會了理所當然的事都不再想當然，加上現在的心境與環境，未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數。」

不過，田馥甄也坦言，「日常裡的無常，時時提醒著我，不糾結過去，不擔憂未來，活在當下。」更認為每一次的歌唱都是無法複製的一期一會，「既然有機會站在舞台上，就讓我沒有明天的歌唱吧！想把欣賞的、喜歡的、親愛的、好聽好看的，都統統搬上台與你們分享。」

▲歌迷用行動力挺，也讓田馥甄感性親吐心境。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄透露，這5場的演唱會內容都不太一樣，就連她本人都非常期待。（圖／何樂音樂提供）
田馥甄也承諾，今年一定會推出全新單曲，「一定要在這場畢業典禮交給大家，從未釋出的新作在演唱會首唱」，也開玩笑表示，覺得自己會讓這首新歌變成一首抖音歌，「因為會緊張到整首歌，從頭到尾無法抑制地充滿顫抖的聲音，屆時請歡喜笑納。」

值得一提的是，田馥甄也對演唱會內容賣起關子，包含嘉賓、歌單，甚至是造型等等，就連自己都十分期待，「光是想到你們在台下能聽到、看到這樣的組合，我就羨慕死你們」、「這次五場歌單皆有不同，掐指一算要多練將近20首歌，我先原地暈倒，不用扶我。但，你們想聽的歌應該都點得到。」最後也向大家喊話，「待8月上岸，與你們一一相見。」


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