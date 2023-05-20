林志炫開唱「緊急中斷30秒」！上演換衣秀 要大家腦補
林志炫於今（20）日在台北小巨蛋舉辦「ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會」，林志炫闊別6年重回台北小巨蛋舞台，興奮大喊：「讓大家久等了！」演唱會也為了打造最高品質音場，斥資千萬打造舞台、燈光與音響設備。演唱會上，林志炫還刻意安排了換衣秀，場內直接關燈30秒。
記者吳雨婕/台北報導
踏入歌壇32年的林志炫選擇台北做為本輪世界巡演的第一站，意義非凡，因為這裡除了是家鄉，更是當年音樂事業的起點。林志炫以歌曲〈你的樣子〉、〈蒙娜麗莎的眼淚〉、〈秋意濃〉、〈這世界那麼多人〉為演唱會揭開序幕。〈蒙娜麗莎的眼淚〉一曲唱畢，他開口向歌迷打招呼：「好久不見，歡迎大家來到台北小巨蛋，讓大家久等了，記得上一次在小巨蛋舉辦演唱會是6年前，上一次沒來看的，等了我30年，為了回饋大家，接下來這場秀，就是台上的換衣秀。」說完，小巨蛋關燈中斷30秒，林志炫便在這短短的30秒內換上黑色亮片外套。
林志炫演唱〈天涯〉前，提到：「剛剛聽到的是現代，接下來要進入古代，像是古裝武俠動作片，大家可以在腦補，最棒的武俠劇是什麼，無論是金庸還是古龍，這首歌是武林盟主專用的歌曲，我不是武林盟主，我只是武林盟主的代理人。」