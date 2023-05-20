SBL冠軍賽／滿場球迷助威！簡家暐當奇兵　台銀98：93勝裕隆

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即使前幾場出賽時間較少，簡家暐還是相當有信心做出手，他說：「上場的時候，場下教練、學長都用很堅定的眼神看我，我知道他們很相信我。」對此教練陳國維表示，簡家暐從挑戰賽就已經做好準備，這兩天練習也看到每球把握度都非常高，「狀況有在預期中的樣子。」
不只簡家暐發揮，張家禾、瑪哈尼的強勢進攻，王偉丞的關鍵助攻還有陳侑昫回歸帶來的禁區戰力，都讓臺銀今天打得更順手，即使裕隆使用《李恩條款》補上來自台灣啤酒的菲爾斯，仍擋不住臺銀的團隊發揮。
陳國維指出，挑戰賽就已經非常清楚菲爾斯在場上的優、劣勢，反而是針對本土做防守，成功鎖住射手的攻擊，自身進攻打得強勢又有耐心，擅長的轉換快攻也打得更快，才能贏下這場勝利。
談到陳侑昫的回歸，陳國維笑說：「只能說有他的感覺真好。」近六場少了陳侑昫，對於禁區戰力有一定影響，今天他一回歸就拿下15分、8籃板、2助攻、3阻攻，攻守兩端的發揮確實帶給團隊安全感。
「練球就試過各種包紮方式，今天還是有點不舒服，賽前也吃止痛藥。」陳侑昫透露，左手無名指骨裂後，醫生其實建議休息6至8週，但不想錯過關鍵的比賽，休息3週就帶傷上陣，只是一個月沒有打這麼激烈的比賽，讓他直呼：「有點喘。」
不過面對到菲爾斯也賠上幾次犯規，陳侑昫無奈表示，「真的太高了。」例行賽雙方就交手過，挑戰賽也在場下觀察對方習性，雖然有針對他擬定策略，效果還是有點落差，只能回去再調整。
數據部分，臺銀簡家暐23分、2助攻，瑪哈尼16分、9籃板、5助攻，陳侑昫15分、8籃板、2助攻、3阻攻，張家禾14分、4助攻，王偉丞10分、6助攻；裕隆則是菲爾斯34分、10籃板最佳，斑霸21分、14籃板，陳品銓、周士淵各進帳13、12分。