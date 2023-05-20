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「我們都是台灣人！」侯友宜痛批民進黨用愛台灣撕裂彼此

▲侯友宜今日出席吳子嘉的董事長開講紛絲見面會。（圖／記者余祥攝，2023.5.20）
▲侯友宜今日出席吳子嘉的董事長開講紛絲見面會。（圖／記者余祥攝，2023.5.20）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（20）日晚間參加「董事長開講」粉絲見面會，侯友宜批民進黨把台灣區分為「抗中保台」跟「親中賣台」，把錯綜複雜的兩岸問題，變成低成本、分裂台灣的工具，讓選舉變成愛台灣跟不愛台灣的比賽，看到民進黨不斷破壞團結，用愛台灣分裂彼此，能不挺身而出嗎？

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今晚是侯友宜第一次以國民黨總統參選人與民眾面對面，「董事長開講」選在侯友宜的本命區新北市三重舉辦，活動現場人潮滿滿。

侯友宜先提及1997年的陳進興案，他與陳進興周旋的過程，他說，當年他從現場抱出來的7個月的嬰兒，在他2018年要選新北市長時，已經長大了，特別告訴他，支持他選新北市長、希望能夠當選，讓他感觸很多。

侯友宜說，以前當警察，就是站在第一線為受害者、弱勢討公道，但不只是除惡，更要讓大家看到良善的力量，後來有幸到新北市服務，為國家社會創造更多正能量。

但是，侯友宜說，他看到一些事情嚴重阻礙台灣發展，過去還有本錢當作沒看到，但如果今天還當作沒看到、甚至同流，要面對的不只是國家競爭力衰退，更是危急存亡的可能性。

侯友宜說，過去戒嚴帶來的傷痕，無論哪一個政黨執政都該彌平傷口，但當年留下的傷痕沒有癒合，還不斷擴大，關鍵就是有政黨、政客刻意在傷口上灑鹽，每到選舉製造仇恨，為自己增加選票；面對歷史不重蹈覆徹，但也不該成為撕裂社會的工具。

侯友宜強調，中國想要灌輸統一的思維，這是台灣民眾無法接受的，台灣的領導人應該讓中華民國更有能力，讓對方無法付出發動戰爭的代價；但民進黨面對外部壓力，就是二分法，分為親中、親美，把倡議兩岸對話交流的人貼上中共同路人的標籤。

侯友宜批，民進黨把台灣區分為「抗中保台」、「親中賣台」，把把錯綜複雜的兩岸問題，變成低成本、分裂台灣的工具，讓選舉變成愛台灣跟不愛台灣的比賽，但「大家都是台灣人」，不管認同是什麼，「中華民國就是我們的國家，台灣是我們的厝，我們都是台灣人！」

侯友宜最後說，他的目標是看到團結的台灣，不要再因為愛不愛台灣的無謂分別，陷入殘酷戰爭的風險中。

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